Fritz vence Davidovich e vai às oitavas de Wimbledon

O tenista americano Taylor Fritz, quinto do ranking da ATP, mostrou resiliência nesta sexta-feira (4) na terceira rodada de Wimbledon para derrotar o espanhol Alejandro Davidovich em quatro sets e avançar às oitavas de final.

Fritz, que chegou às quartas de final do tradicional torneio inglês em 2022 e 2024, derrotou Davidovich (27º colocado no ranking) com parciais de 6-4, 6-3, 6-7 (5/7) e 6-1.

Após seus títulos este ano em Stuttgart e Eastbourne, dois dos eventos em quadra de grama que antecedem Wimbledon, Fritz chega ao All England Club como um candidato ao título.

Nas oitavas, ele vai enfrentar o australiano Jordan Thompson (44º colocado) ou o italiano Luciano Darderi (59º).

Fritz e Davidovich se enfrentaram recentemente nas semifinais em Eastbourne, com o americano também vencendo.

Em duas partidas que começaram a ser disputadas na quinta-feira e tiveram que ser concluídas nesta sexta, o americano Ben Shelton e o húngaro Marton Fucsovics derrotaram respectivamente o austríaco Rinky Hijikata e o veterano francês Gaël Monfils.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Wimbledon:

2ª rodada (simples masculino):

Ben Shelton (EUA/N.10) x Rinky Hijikata (AUS) 6-2, 7-5, 6-4

Marton Fucsovics (HUN) x Gael Monfils (FRA) 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

3ª rodada (simples masculino):

Taylor Fritz (EUA/N.5) x Alejandro Davidovich (ESP/N.26) 6-4, 6-3, 6-7 (5/7), 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.14) x Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-2, 6-3

