Fluminense vence Al-Hilal (2-1) e vai às semifinais da Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense avançou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (4) com uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Hilal, em Orlando, nos Estados Unidos, em um jogo em que aproveitou as chances e resistiu aos constantes ataques dos sauditas na reta final.

Os gols de Martinelli (40') e Hércules (70') deram ao time carioca a vitória sobre o Al Hilal, que chegou a empatar no início do segundo tempo por meio do atacante brasileiro Marcos Leonardo (51').

O Fluminense agora espera o vencedor da outra semifinal desta sexta-feira, entre Palmeiras e Chelsea.

Se o 'Verdão' vencer, um time brasileiro estará garantido na final da competição.

