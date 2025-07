'Secam sem irritar': estes curativos de R$ 35 prometem absorver as espinhas

Espremer uma espinha para se livrar dela pode piorar a situação, já que o processo inflamatório pode se intensificar. É por isso que produtos que ajudam a secá-la rapidamente são populares.

Um deles é o curativo absorvente transparente para acne Nexcare. Só no mês passado o produto teve mais de duas mil vendas registradas só na Amazon. Confira a seguir as características dele e a opinião de quem já usou para ajudar você a descobrir se vale a pena.

O que diz o fabricante

Criado para absorver a secreção e oleosidade das espinhas;

Compatível com todo tipo de pele;

Ajuda a disfarçar e a minimizar a acne;

Reduz a vermelhidão;

Conta com gel hidrocolóide, que melhora a aparência da pele;

É à prova d'água;

Dois tamanhos de curativos dentro da caixa.

O que diz quem comprou

O curativo para acne da Nexcare tem mais de 1,4 mil avaliações na Amazon e recebeu nota 4.3 (do total de 5) dos consumidores. Ele é elogiado principalmente pela eficácia.

Pra quem tem acne grande é uma mão na roda ter esses adesivos. Secam a espinha sem irritar a pele (como acontece com alguns cremes/gel secativos). Minha pele é oleosa e bem sensível pra tudo, de protetor solar a maquiagem, e nunca tive problema com este produto, muito pelo contrário. Perfeito! Recomendo Yasmin Oliveira

Amei! O produto inicialmente parece que não faz efeito, já que não fixa tão bem a pele, mas depois de usar por um dia inteiro a espinha interna ficou imperceptível, adorei Amanda

Gostei do produto. A princípio parece que não vai aderir, mas pressionando por uns 3 segundos adere muito bem a pele. Realmente suga a espinha e disfarça bem, além de inibir a vontade de espremer Mir

Amei. Ótimo para quem não consegue se controlar e fica na tentação de espremer as espinhas. Elas cicatrizam bem e no tempo certo. É muito bom também pelo fato de ficar quase transparente no rosto, dessa maneira, chamando pouca atenção Raquel O

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores reclamam da fixação dele na pele.

O produto é muito bom, só poderia colar melhor, pois mesmo com a pele sequinha e limpa, muitas vezes, não adere. Mas na maioria das vezes funciona Olga Júlia Quito

O produto realmente ajuda a controlar a oleosidade da espinha, porém se você tem barba perto, o adesivo não consegue colar corretamente, precisei me barbear em volta pra então usar Arthur Henriques

Ele é bem bom na função de secar as espinhas, mas alguns vem com problema e não colam direito na pele, uma pena Paulo

Esses adesivos são ótimos para o tratamento da acne, porém não fixa na pele Raiane Stoski

