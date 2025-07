Explosão em posto de gasolina na capital da Itália fere 45 pessoas

Por Alvise Armellini e Yara Nardi

ROMA (Reuters) - Uma grande explosão em um posto de gasolina em um distrito leste de Roma nesta sexta-feira feriu pelo menos 45 pessoas, incluindo 12 policiais e seis bombeiros, disseram autoridades da Itália.

A explosão na distribuidora de gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP) no bairro operário de Prenestino foi ouvida em toda a capital pouco depois das 8h (3h pelo horário de Brasília).

As pessoas atingidas pela explosão estão sendo tratadas em hospitais locais, informaram agências de notícias italianas, com duas delas em estado crítico devido a queimaduras graves e precisando de suporte de ventilação.

O site Roma Today publicou a fotografia de uma enorme bola de fogo e fumaça subindo alto no céu. Imagens divulgadas pelo corpo de bombeiros mostraram o posto de gasolina quase completamente destruído.

"Rezo pelas pessoas envolvidas na explosão de um posto de gasolina (...) no coração da minha Diocese. Continuo acompanhando com preocupação os desdobramentos deste trágico incidente", escreveu o Papa Leão XIV em X.

Bombeiros e socorristas foram atingidos pela explosão, pois haviam sido chamados ao local mais cedo, depois que um caminhão atingiu um oleoduto no posto de gasolina, informou a mídia italiana.

O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, falando no local, disse aos repórteres que havia suspeita de um incidente durante as operações de reabastecimento do tanque de combustível, causando um vazamento de gás, seguido por um incêndio e uma explosão.

A primeira-ministra Giorgia Meloni agradeceu à polícia, aos bombeiros e outros serviços de emergência por ajudarem a garantir "que este evento trágico não tivesse consequências ainda mais sérias".

Um centro esportivo que abriga um acampamento de verão para jovens em frente à estação foi evacuado antes da explosão, disse um representante em um vídeo no Facebook, acrescentando que as cinco crianças sob seus cuidados estavam seguras e de volta às suas famílias.

A estação ostentava a marca Eni, mas não era de propriedade do grupo energético italiano, disse a empresa em um comunicado.

Cinco pessoas morreram em dezembro do ano passado em uma explosão em um depósito de combustível da Eni perto de Florença.

(Reportagem adicional de Paolo Chiriatti em Roma e Francesca Landini em Milão)