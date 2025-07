EUA e China aceleram implementação de acordo comercial

Pequim e Washington aceleraram a implementação do princípio de acordo comercial alcançado em Londres no mês passado, informou nesta sexta-feira, 4, o Ministério do Comércio da China.

Autoridades americanas suspenderam uma série de medidas restritivas sobre produtos chineses, disse um porta-voz da pasta. A declaração foi uma resposta às notícias recentes de que algumas empresas receberam avisos de Washington para retomar as exportações de software para design de processadores, etano e motores de aeronaves para a China.

A medida ocorre em meio a sinais de alívio nas tensões entre as duas maiores economias do mundo. Durante as recentes negociações comerciais, Pequim concordou em aliviar as restrições às exportações de terras raras em troca de os Estados Unidos removerem algumas restrições comerciais à China.

O Ministério do Comércio informou ainda que Pequim está revisando e aprovando pedidos para exportações de itens controlados para os Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.