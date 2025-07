Rio no Texas sobe 7 metros em 4 horas, alaga cidades e causa mortes

Chuvas fortes provocaram inundações, desalojaram moradores e causaram mortes no Texas, nos EUA.

O que aconteceu

O rio Guadalupe subiu a uma velocidade alarmante, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica norte-americana. Na cidade de Hunt — cerca de 190 quilômetros a oeste de Austin — foi de 2,13 metros à meia-noite para mais de 9 metros às 4h de hoje.

Pessoas morreram nas enchentes, informaram autoridades de Kerrville. Em comunicado nas redes sociais, o departamento de polícia disse que só divulgará a quantidade de mortos e outros detalhes depois que parentes das vítimas forem notificados.

Trata-se de uma inundação catastrófica no condado de Kerrville. Podemos confirmar as mortes, mas não divulgaremos mais informações até que os parentes mais próximos sejam notificados.

Autoridade de Kerrville, no Facebook

Moradores foram orientados a ficar em casa. Com exceção de quem estiver perto de riachos, de córregos e do rio Guadalupe. Estas pessoas "devem se deslocar imediatamente para áreas mais altas", orienta, ressaltando que "muitas estradas e ruas estão inundadas".

Loja do Walmart está acolhendo desabrigados temporariamente. A população também foi instruída a não ligar para o 911 (serviço de emergência) para obter informações.

Alerta para enchente repentina está ativo em parte do centro-oeste do Texas. Ele permanecerá em vigor até as 15h locais (17h em Brasília), informou o serviço de meteorologia, apesar de haver previsão de chuvas em algumas localidades até o final do dia.