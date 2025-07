Dólar puxa alta das taxas futuras de juros e curva aumenta inclinação

A alta do dólar puxa os juros futuros, que dão continuidade ao movimento recente de inclinação da curva na manhã desta sexta-feira, 4. Mas a liquidez tende a seguir reduzida em dia de feriado nos Estados Unidos. O mercado seguirá em compasso de espera por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o IOF e nas negociações tarifárias do governo Trump antes do prazo final de 9 de julho.

No radar estão ações do Congresso em meio à piora da relação com o governo. O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE), vice-líder do governo na Câmara, conseguiu 182 assinaturas para iniciar o trâmite de uma PEC que aumenta o poder da Câmara e do Senado sobre o Banco Central. O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), irá apresentar uma proposta legislativa para restringir quem pode recorrer ao Supremo para contestar alguma lei votada no Congresso Nacional.

Às 9h10 desta sexta, a taxa do contrato de depósito financeiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,165%, de 14,134% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para máxima de 13,245%, de 13,188%, e a para janeiro de 2031 avançava para 13,245%, de 13,188% no ajuste de quinta-feira.