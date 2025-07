Como deixar sua casa mais inteligente sem pesar no orçamento

Do Guia de Compras UOL

Com o avanço da tecnologia, o conceito de "casa conectada" evoluiu para algo maior: a "casa inteligente". Agora, nossos eletrodomésticos não apenas acessam a internet, mas também conversam entre si para facilitar nossa rotina, tornar os ambientes mais seguros e até ajudar a economizar na conta de luz.

Dispositivos inteligentes permitem automatizar e gerenciar diversas funções da casa, de onde estivermos. Por um aplicativo de celular, comandos de voz ou rotinas personalizadas, é possível controlar luzes, fechaduras, robô-aspirador, air fryer e mais.

Com a enorme variedade de produtos disponíveis hoje, deixar sua casa mais "futurista" não precisa pesar no orçamento. O nível de automação quem decide é você —e o seu bolso. Que tal começar a explorar as possibilidades?

Por onde começar?

A porta de entrada para uma casa mais inteligente, em geral, é a iluminação. Com lâmpadas inteligentes dá para ligar, desligar, dimerizar ou mudar de cor por voz ou pelo celular. Mas há muito mais possibilidades.

Câmeras: monitore sua casa, seus animais de estimação ou familiares de qualquer lugar do mundo.

Interruptores: não quer trocar as lâmpadas ou têm um lustre diferentão? Opte por um interruptor inteligente.

Tomadas: com um plugue ou filtro de linha inteligente, até sua cafeteira antiga pode se tornar parte da rotina, funcionando na hora programada.

Fechaduras: mantenha sua casa mais segura e tenha a liberdade de sair sem chaves.

Aspiradores: programe o robô para funcionar enquanto você está fora e volte para uma casa limpinha.

Ventilador e ar condicionado: mais conforto nos dias quentes, escolhendo a temperatura e os horários de ligar e desligar.

Máquina de lavar e geladeira: receba alertas quando a geladeira ficar com a porta aberta ou quando o ciclo de lavagem de roupa for concluído.

O que mais uma casa inteligente pode fazer por você?

A maior magia acontece quando chegamos ao ponto de criar rotinas personalizadas, que acontecem em determinado momento, às vezes envolvendo mais de um aparelho, sem precisar de um comando direto.

Já imaginou chegar em casa em um dia quente e o ar-condicionado já ter climatizado o ambiente para a sua temperatura preferida? Ou acordar com cheirinho de café pronto?

Para isso, também é preciso ter um dispositivo com assistente de voz, como a Alexa, para ser a central de comandos da casa. Confira alguns exemplos de rotinas de ativação:

"Bom dia": a luz do quarto acende, ainda mais fraca, e você recebe a previsão do tempo e um resumo de notícias

"Boa noite" ou "Hora de dormir": as luzes da casa são apagadas e músicas relaxantes começam a tocar no quarto, por meia hora

"Modo cinema": a TV liga no seu serviço de streaming favorito, a luz da sala apaga, e os abajures ficam com iluminação colorida

Ligar a luz da varanda todos os dias ao pôr do sol e desligar às 2h

Ligar a luz da sala quando uma pessoa entra

Acionar o ar condicionado ao atingir 30° C

Tocar canções de ninar se detectar o bebê chorando ou o cachorro latindo

Tocar jazz quando você chegar em casa, ao abrir a fechadura

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.