Defesas aéreas russas derrubaram dezenas de drones ucranianos, incluindo 2 perto de São Petersburgo

(Reuters) - As unidades de defesa aérea russas derrubaram dezenas de drones ucranianos em áreas amplamente dispersas do país, incluindo dois perto da segunda maior cidade do país, São Petersburgo, disseram autoridades.

Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado, nos arredores de São Petersburgo, escreveu no Telegram que dois drones foram derrubados em diferentes distritos ao sul da cidade.

Ele disse que não houve registro de feridos ou danos. As operações foram suspensas por um tempo no aeroporto Pulkovo de São Petersburgo.

O governador da região de Smolensk, no oeste da Rússia, disse que as unidades antiaéreas haviam derrubado três drones sem nenhuma vítima ou dano. O governador da região de Voronezh, próxima à Ucrânia, disse que "vários" drones foram destruídos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou um total de 42 drones destruídos em um período de três horas, 37 deles em três regiões que fazem fronteira com a Ucrânia -- Belgorod, Bryansk e Kursk.

A Ucrânia tem utilizado cada vez mais drones em ataques a alvos distantes no território russo. Em um conjunto espetacular de ataques no mês passado, em uma operação apelidada de "Teia de Aranha", vários bombardeiros russos foram atingidos em diversas bases aéreas.

As forças russas têm usado um número cada vez maior de drones para atingir cidades ucranianas, com um total recorde de 539 drones e 11 mísseis lançados contra Kiev na noite de quinta-feira, de acordo com a Força Aérea ucraniana.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse que suas Forças Armadas haviam implantado com sucesso interceptadores de drones para derrubar os drones russos no ataque noturno.

(Reportagem da Reuters)