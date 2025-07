Decisão de Moraes foi sábia e ajuda a acalmar ânimos, diz presidente do PT

A decisão de Alexandre de Moraes de suspender os decretos do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e convocar uma reunião conciliatória ajudará a amenizar o conflito entre o governo federal e o Congresso Nacional, afirmou o senador Humberto Costa (PE), presidente nacional do PT, em entrevista ao UOL News hoje.

Moraes suspendeu hoje todos os decretos sobre mudanças na cobrança do IOF. O ministro convocou uma reunião de conciliação entre governo e Congresso para o próximo dia 15.

A decisão de Moraes foi sábia, muito positiva, ajuda a acalmar os ânimos e criar um diálogo que foi interrompido em um determinado momento.

Essa negociação pode resultar em algo que permita ao governo alcançar os objetivos que tinha, e que não eram simplesmente o de aumentar a arrecadação. Dentro dessas medidas relativas ao IOF, existem várias questões estritamente regulatórias. Como tal, parte do decreto deve permanecer ou reeditado com outros conteúdos. Humberto Costa (PE), senador e presidente nacional do PT

Costa demonstrou otimismo de que a decisão de Moraes seja o ponto de partida para um acordo entre todas as esferas envolvidas no debate sobre o ajuste fiscal.

O que mais me anima é que, para resolver o problema global da obtenção das metas do arcabouço fiscal e a garantia do déficit zero, isso tudo exigirá uma concertação, cujo embrião pode ser esse primeiro momento.

Ela envolverá o Executivo, o Legislativo, o próprio Judiciário e o empresariado. Quando se fala em ajuste fiscal e em cumprimento de metas do arcabouço fiscal, todo mundo concorda, mas quer que o outro dê a sua contribuição e não ele.

Vejo essa decisão com simpatia e otimismo. Espero que ela seja o embrião de uma negociação mais ampla e que deva acontecer mais rapidamente. Humberto Costa (PE), senador e presidente nacional do PT

Josias: Moraes zera placar e recoloca bola do IOF no centro do campo

Alexandre de Moraes zerou todos os argumentos do Congresso Nacional e do governo para reiniciar o debate em torno do IOF e chegar a um consenso sobre o assunto, avaliou o colunista Josias de Souza.

Na prática, o que Moraes fez foi anular todos os gols que o governo imaginava ter feito contra o Congresso e vice-versa, zerar o placar e recolocar a bola no centro do gramado. É muito constrangedor para os atores do Executivo e do Legislativo que essa iniciativa em busca de uma conciliação tenha sido tomada por um ministro do STF.

A política, com um parafuso a menos, está terceirizando uma composição que lhe cabe e é iminentemente política e a transferindo para o âmbito judiciário. Delegaram a Moraes a tarefa de costurar um acordo político que os agentes políticos não foram capazes de executar.

É muito curioso que nesse momento as autoridades do Executivo não conseguem conversar com o Legislativo. Agora, evidentemente, terão que fazer isso porque não faz nexo que esse impasse perdure até o dia 15. Seria mais ou menos constrangedor se o ministro da Fazenda [Fernando Haddad] conseguisse restabelecer a linha direta que mantinha com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

Salto: Motta se precipita ao interpretar decisão de Moraes sobre IOF

Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, age de forma precipitada ao comemorar a decisão de Alexandre de Moraes de suspender os decretos do IOF e convocar uma reunião de conciliação, analisou o colunista Felipe Salto.

Ele deve ir devagar com o andor porque o santo é de barro. O que Moraes falou é o óbvio. O decreto do IOF, com a mudança de alíquotas, é uma prerrogativa exclusiva do Executivo, mas não pode ser usado para aumentar a arrecadação.

Qual é a solução para isso? O governo deve mostrar que as medidas foram orientadas por questões regulatórias e explicar uma a uma quais foram essas motivações. Em que pese, governos passados mexeram à vontade no IOF e nunca houve esse tipo de intervenção. No entanto, a situação agora foi judicializada.

Caberá à Fazenda explicar tintim por tintim quais foram as motivações e que, se houver aumento da arrecadação, como sabemos que haverá, trata-se de efeito colateral e não do objetivo fundamental da medida que foi tomada. Juridicamente, essa é a saída para a Fazenda. Motta está se precipitando ao interpretar o que foi dito na decisão. Felipe Salto, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: