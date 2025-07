Crítico do PT, Roberto Requião irá filiar-se ao PDT neste mês

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) promoverá no próximo dia 16 julho, o ato de filiação do advogado, jornalista e ex-governador do Paraná, Roberto Requião e do deputado estadual Requião Filho. Liderado pelo presidente nacional Carlos Lupi, o evento mobilizará dirigentes, parlamentares e lideranças.

Requião e Requião Filho ingressaram na política pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e permaneceram no partido até 2022, quando filiaram-se ao Partido dos Trabalhadores (PT) para disputarem as eleições aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-governador decidiu ingressar no PT para "ajudar a derrotar o bolsonarismo no Paraná". No entanto, em março de 2024, Roberto Requião pediu o desligamento do partido, após sentir-se abandonado pela sigla.

"O PT fez aliança com a direita e se associou ao Rato", afirmou Requião ao Estadão, numa referência jocosa ao governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). "Não tem mais partido. Tem agora um grupo no PT que manda de cima para baixo".

Em abril de 2024, Requião anunciou sua candidatura à prefeitura de Curitiba pelo Partido Mobiliza, antigo PMN. O ex-governador, no entanto, não chegou a avançar para o segundo turno do pleito.

Antes de sair oficialmente do PT, Roberto Requião fez uma lista, em suas redes sociais, sobre os motivos de insatisfação que o fizeram deixar a legenda.

Entre eles, o possível apoio da sigla à candidatura de Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba, a aliança com governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o retorno de pedágios no Estado e o apoio da gestão petista a privatizações de companhias paranaenses.

Requião ainda não anunciou oficialmente se irá disputar as Eleições de 2026, mas indicou interesse em retornar ao Senado Federal. Seu filho, no entanto, já falou publicamente em candidatar-se para o governo do Paraná.

"A ideia de entrar no PDT é criar uma nova plataforma, um novo programa, uma nova opção para o governo do Paraná. Queremos construir um programa que atenda a todos os paranaenses, dos pequenos aos grandes, que seja real e não apenas uma propaganda na televisão ou nas redes sociais", disse Requião Filho em nota à imprensa.