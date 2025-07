Criptomoedas: bitcoin opera em baixa, pressionado por cautela com postura tarifária de Trump

O bitcoin operou em baixa nesta sexta-feira, 4, pressionado por uma cautela generalizada nos mercados diante das perspectivas para a postura tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os mais recentes desdobramentos no tema sugerem um cenário com encargos mais elevados, o que tem potencial inflacionário ao redor do mundo, ainda que as discussões devam seguir ao longo da próxima semana. O dia contou com liquidez e noticiário limitados em virtude do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos.

Pouco depois das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caia 2,01%, a US$ 107.459,13, e o ethereum recuava 3,93%, a US$ 2.484,32 de acordo com cotações da Binance.

A atenção se voltou rapidamente para o mais recente desenvolvimento tarifário, depois que Trump afirmou que cartas seriam enviadas aos países detalhando as alíquotas de impostos sobre produtos importados para os EUA, com receios de que muitas nações possam acabar enfrentando tarifas mais altas. As cartas serão enviadas antes do prazo final de 9 de julho para os países firmarem acordos comerciais com os EUA. "A falta de notícias corporativas desviou o foco dos investidores para o fim iminente da pausa de 90 dias de Trump nas tarifas comerciais mais altas", disse Dan Coatsworth, analista da AJ Bell.

Apenas três acordos comerciais foram firmados até o momento, com Vietnã, China e Reino Unido, bem abaixo das expectativas, afirmam analistas do IG. Enquanto isso, a Câmara dos Representantes aprovou o projeto de lei de impostos e gastos, que adicionará US$ 3,4 trilhões à dívida nacional, gerando preocupações inflacionárias em um momento em que a economia demonstra força, afirmam os analistas, o que reduz a perspectiva de cortes nas taxas de juros.

Na semana, "a convergência entre o mercado cripto e o sistema financeiro tradicional parece ter atingido um ponto culminante, com a adoção institucional assumindo o papel principal como narrativa dominante e com mais empresas anunciando aquisições em criptoativos", aponta Fabio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase. Em junho, os ETFs de bitcoin à vista nos EUA atraíram um forte fluxo líquido de US$ 4,6 bilhões, comparável aos US$ 5,2 bilhões de maio, elevando o valor de mercado total para mais de US$ 75 bilhões. Curiosamente, também vimos os ETFs de ethereum à vista ganhando tração em junho, com entradas líquidas de US$ 1,16 bilhão - um aumento sem precedentes.