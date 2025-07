Comedor de cachorro-quente faz retorno voraz e se consagra em Nova York

O americano Joey Chestnut recuperou nesta sexta-feira (4) o título de maior comedor de cachorro-quente no concurso Nathan's Famous, que acontece em Nova York. Ele devorou 70,5 unidades em 10 minutos.

O "Rei do Cachorro-Quente", 41, não participou da disputa no ano passado, após assinar um contrato com a empresa Impossible Foods. Mas, neste ano, teve um retorno triunfal.

Chestnut superou em 24 cachorros-quentes o vencedor do ano passado, Patrick Bertoletti, mas não conseguiu bater o próprio recorde, de 76 unidades, consumidas em 2021.

Esta foi a 17ª vez que Chestnut levou para casa o Cinturão Mostarda - um símbolo de supremacia na competição gastronômica - e sua nona vitória em dez anos.

"Meu Deus, eu estava nervoso!", disse o campeão, ao canal de TV ESPN. "Nos primeiros dois, foi um pouco difícil, mas consegui um ritmo bom."

Apesar de ter vencido com folga, Chesnut disse que esperava bater o próprio recorde, mas que estava feliz por ter participado. "Meu objetivo era de 70 a 77", confessou.

Na categoria feminina, a americana Miki Sudo foi a campeã, com 33 cachorros-quentes em 10 minutos, sua 11ª vitória nos últimos 12 anos. No ano passado, ela bateu o recorde feminino, após comer 51 cachorros-quentes.

