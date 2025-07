China revisa e aprova licenças de exportação para itens controlados, diz Ministério do Comércio

PEQUIM (Reuters) - A China está revisando e aprovando licenças de exportação para itens controlados e foi informada pelos Estados Unidos sobre cancelamentos de "medidas restritivas" contra o país, disse o Ministério do Comércio chinês nesta sexta-feira.

As equipes de ambas as partes estão intensificando os esforços para implementar os resultados do entendimento alcançado em Londres, disse um porta-voz do ministério em um comunicado, chamando o acordo de "duramente conquistado".

A China espera que os EUA corrijam ainda mais as "práticas equivocadas" e promovam conjuntamente as relações econômicas e comerciais bilaterais de maneira estável e abrangente, de acordo com o comunicado.

(Por Xiuhao Chen e Liz Lee)