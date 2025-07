China poupa grandes produtores de conhaque de taxas da UE

XANGAI (Reuters) - A China poupou os principais produtores de conhaque Pernod Ricard , LVMH e Remy Cointreau de novas taxas de até 35% sobre o conhaque da UE nesta sexta-feira, aliviando as tensões comerciais com Bruxelas, enquanto Pequim busca resolver uma disputa separada sobre as tarifas dos veículos elétricos fabricados na China.

A China cobrará tarifas de até 34,9% por um período de cinco anos a partir de 5 de julho de 2025 sobre o conhaque originário da União Europeia, sendo a maior parte conhaque da França, disse o Ministério do Comércio da China em uma decisão final.

Mas a maior parte do setor de conhaque da França, incluindo as grandes marcas Hennessy e Remy Martin, de propriedade da LVMH, estará isenta das tarifas, desde que vendam a um preço mínimo, disse o ministério em um comunicado. Os preços mínimos não foram divulgados.

Pequim lançou sua investigação antidumping sobre o conhaque da UE em janeiro do ano passado, no que foi amplamente visto como uma retaliação à decisão da UE de impor pesadas tarifas de importação sobre os veículos elétricos fabricados na China.

Os fabricantes franceses de conhaque geram exportações globais de US$3 bilhões por ano juntos. Eles reclamaram que são danos colaterais na disputa comercial mais ampla entre Bruxelas e Pequim.

O proprietário da Remy Martin, Remy Cointreau, disse em um comunicado que o acordo sobre os compromissos de preço mínimo constituía "uma alternativa substancialmente menos punitiva", permitindo assim "o fortalecimento de alguns investimentos na China"

Mesmo assim, um porta-voz da UE disse que as tarifas eram injustas e injustificadas.

A Pernod Ricard disse que lamenta o aumento do custo de operação na China, mas que os custos adicionais são significativamente menores do que seriam se as tarifas tivessem se tornado permanentes.

A LVMH e a Campari não responderam imediatamente aos pedidos de comentários na sexta-feira.

(Reportagem de Casey Hall em Xangai e Tassilo Hummel na redação de Paris e Pequim;Reportagem adicional de Elisa Anzolin em Milão, Charlotte Van Campenhout em Bruxelas)