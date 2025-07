China ajudou Paquistão com "informações em tempo real" no conflito com Índia, diz vice-chefe do Exército indiano

Por Sakshi Dayal

NOVA DÉLHI (Reuters) - A China deu a Islamabad "informações em tempo real" sobre as principais posições indianas durante o conflito mortal do Paquistão com seu vizinho em maio, disse o vice-chefe do Exército indiano nesta sexta-feira, pedindo atualizações urgentes para os sistemas de defesa aérea do país.

Os rivais com armas nucleares usaram mísseis, drones e fogo de artilharia durante os quatro dias de luta -- os piores em décadas -- desencadeados por um ataque em abril contra turistas hindus na Caxemira indiana que Nova Délhi atribuiu a Islamabad, antes de concordar com um cessar-fogo.

O Paquistão nega envolvimento no ataque de abril.

A Índia lutou contra dois adversários durante o conflito, com o Paquistão sendo a "face frontal", enquanto a China forneceu "todo o apoio possível", disse o tenente-general Rahul Singh em um evento do setor de defesa em Nova Délhi.

"Quando as conversas em nível DGMO (diretor-geral de operações militares) estavam acontecendo, o Paquistão... disse que sabia que determinado vetor importante nosso estava preparado e pronto para ação... ele estava recebendo informações em tempo real da China", disse ele.

Singh não entrou em detalhes sobre como a Índia sabia sobre as informações recebidas da China.

Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa da China e a ala de relações públicas do Exército do Paquistão não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

O relacionamento da Índia com a China ficou tenso depois de um confronto na fronteira em 2020 que desencadeou um impasse militar de quatro anos, mas as tensões começaram a diminuir depois que os países chegaram a um pacto para recuar em outubro.

A Índia havia dito anteriormente que, embora o Paquistão seja um aliado próximo da China, não havia sinal de qualquer ajuda real de Pequim durante o conflito.

Com relação à possibilidade de a China ter fornecido imagens de satélite ou outras informações em tempo real, o chefe da equipe de defesa da Índia disse que essas imagens estavam disponíveis comercialmente e poderiam ter sido adquiridas da China ou de outro país.

As autoridades paquistanesas já haviam rechaçado as alegações de que teriam recebido apoio ativo da China no conflito, mas não comentaram especificamente se Pequim forneceu alguma ajuda de satélite e radar durante os combates.

Pequim, que saudou o cessar-fogo em maio, tem ajudado a economia em dificuldades do Paquistão com investimentos e apoio financeiro desde 2013.

O ministro das Relações Exteriores da China também prometeu apoiar o Paquistão na proteção de sua soberania nacional e integridade territorial quando se encontrou com seu colega paquistanês dias após o cessar-fogo.

Singh disse que a Turquia também forneceu apoio fundamental ao Paquistão durante os combates, equipando-o com Bayraktar e "vários outros" drones, além de "indivíduos treinados".

Ancara tem fortes laços com Islamabad e expressou solidariedade a ela durante o confronto, levando os indianos a boicotar tudo, desde o café turco até os feriados no país.

O Ministério da Defesa da Turquia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem de Sakshi Dayal em Nova Délhi, reportagem adicional de Asif Shehzad em Islamabad)