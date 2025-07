Chelsea vence Palmeiras (2-1) e vai enfrentar Fluminense nas semis da Copa de Clubes

O Chelsea, beneficiado por um gol contra do goleiro Weverton no final da partida, se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na Filadélfia, nesta sexta-feira (4).

Os 'Blues', comandados pelo técnico italiano Enzo Maresca, acabaram com o sonho de uma semifinal brasileira e enfrentarão o Fluminense na terça-feira por uma vaga na final, que será disputada no dia 13 de julho.

O meia Cole Palmer abriu o placar para os londrinos aos 16 minutos no Lincoln Financial Field e Estêvão empatou contra seu futuro time com um golaço no início do segundo tempo (53').

Quando parecia que a partida iria para a prorrogação, um lance infeliz de Weverton (83') deu aos atuais campeões da Conference League uma vaga nas semifinais.

A eliminação nas quartas de final é uma triste despedida para Estêvão, o craque brasileiro de 18 anos, que em breve se juntará ao Chelsea, que pagará mais de US$ 60 milhões (R$ 325 milhões pela cotação atual) por sua transferência, incluindo bônus.

- Palmer abre o placar -

Com o estádio do Philadelphia Eagles praticamente lotado (65.782 espectadores) e fogos de artifício ao fundo em comemoração ao Dia da Independência dos Estados Unidos, brasileiros e ingleses protagonizaram um jogo altamente tático.

Sem três de seus quatro zagueiros titulares, Abel Ferreira apostou nos zagueiros Bruno Fuchs e Micael e o lateral Vanderlan para conter o ataque londrino liderado por Liam Delap e Pedro Neto.

O ponta português, um dos principais jogadores dos 'Blues' nos Estados Unidos, acabou jogando a partida apesar do impacto do falecimento de seu amigo e compatriota Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu em um acidente de carro na quinta-feira na Espanha.

Delap foi fundamental para abrir o placar, arrastando a marcação de Fuchs para abrir espaço para Palmer na entrada da área. Em seu avanço, o atacante driblou dois defensores antes de chutar de pé esquerdo no canto direito de Weverton.

Os paulistas, campeões de duas das últimas cinco Libertadores (2020 e 2021), sentiram o golpe e só se recuperaram no fim da partida, quando Estêvão se sentiu mais livre e passou a atormentar o lateral espanhol Marc Cucurella com velocidade e equilíbrio.

No entanto, a melhor chance dos brasileiros surgiu num cruzamento da direita do lateral argentino Agustín Giay (42'), que Vanderlan cabeceou para o gol e o goleiro Robert Sánchez defendeu sem problemas.

- Estêvão empata... e se despede -

O Palmeiras, que não costuma ter a posse, ficou mais tempo com a bola no início do segundo tempo, na tentativa de mudar seu destino e tentar conquistar a vaga na semifinal contra o surpreendente Fluminense, que venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 2 a 1 também nesta sexta-feira.

O colombiano Richard Ríos, motor do time paulista, cruzou na área, onde Estêvão recebeu, se livrou de Levi Colwill e, quando parecia estar ficando sem ângulo, soltou a bomba de pé direito na direção da meta de Sánchez. A bola cruzou a linha após bater no travessão.

Não importava que seu primeiro gol na Copa de Clubes estivesse prejudicando seu futuro clube. A joia brasileira comemorou o empate com entusiasmo, enquanto a torcida, barulhenta apesar de ser minoria, se rendeu ao seu futuro ex-jogador.

Após o empate, o Chelsea, que goleou o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final, deu sinais de vida ao retomar a posse de bola.

Mas os 'Blues', que jogaram de branco, não conseguiram transformar a posse de bola em perigo, enquanto o Palmeiras, fiel ao estilo de Abel Ferreira, foi mais incisivo, com poucos passes e pura verticalidade.

A igualdade em campo, apesar da disparidade financeira entre os dois times, sugeria que o duelo iria para a prorrogação.

Até que o infortúnio se abateu sobre um homem que raramente falha. Capitão na ausência do suspenso Gustavo Gómez, Weverton desviou fraco para o próprio gol após um chute cruzado do zagueiro Malo Gusto, que raspou em Giay. O Palmeiras deu adeus à Copa de Clubes e a Estêvão.

Escalações:

Palmeiras: Weverton (cap) - Agustín Giay, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan - Allan (Mauricio 67'), Richard Ríos (Raphael Veiga 85'), Facundo Torres (Paulinho 67'), Emiliano Martínez (Aníbal Moreno 76'), Estêvão - Vitor Roque (José Manuel López 76'). Técnico: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez - Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella - Cole Palmer, Andrey Santos (Dário Essugo 90'+1), Christopher Nkunku (Noni Madueke 54'), Enzo Fernández (cap), Pedro Neto (Kiernan Dewsbury-Hall 87') - Liam Delap (João Pedro 54'). Técnico: Enzo Maresca.

raa/das/aam

© Agence France-Presse