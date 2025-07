Libertação de reféns: como é a proposta de cessar-fogo entre Hamas e Israel

O Hamas afirmou hoje que aceitou a proposta de cessar-fogo de 60 dias patrocinada pelos EUA, que já havia sido aceita por Israel. O acordo envolve a libertação gradual de reféns, segundo a imprensa internacional.

O que aconteceu

Ao todo, devem ser libertos dez israelenses vivos e 18 mortos. As libertações ocorrerão no primeiro, sétimo, trigésimo, quinquagésimo e sextagésimo dia.

Solturas pelo Hamas ocorrerão da seguinte forma: oito vivos no primeiro dia; cinco mortos no sétimo dia; outros cinco mortos no trigésimo dia; dois vivos no quinquagésimo dia; e oito mortos no último dia de cessar-fogo.

Ajuda humanitária será enviada imediatamente a Gaza após a aprovação do acordo, segundo a Al Jazeera. A ajuda será distribuída por meio de canais previamente acordados, incluindo pela ONU e pelo Crescente Vermelho Palestino.

Não há detalhes sobre a libertação de reféns por Israel. Porém, a CNN Internacional noticiou na terça-feira (1) que o cessar-fogo envolvia a libertação de reféns dos dois lados. A informação foi divulgada pela emissora no dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel havia aceitado a proposta.

Hamas disse hoje que está "totalmente preparado" para negociar a implantação do cessar-fogo. A libertação dos reféns ocorrerá sem cerimônias ou alarde do grupo, de acordo com a CNN Internacional.