Carla: Motta retrocede após ataque ao governo pegar mal em reduto eleitoral

O presidente da Câmara, Hugo Motta, teve que retroceder um pouco em suas ações após o ataque que fez ao governo Lula pegar mal em seu reduto eleitoral, a Paraíba, disse a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

O Hugo Motta, e essa informação veio do Planalto, quando grava o vídeo reclamando da postura do governo, dizendo que um líder que coloca um contra o outro governa contra todo mundo, a avaliação que aconteceu em torno dele, é que mandaram avisar que no estado do reduto eleitoral dele, a Paraíba, a campanha ricos contra pobres pegou, e que ele precisava recalibrar um pouco se ele ia manter essa defesa do Congresso e também dos super-ricos de certa forma, porque ele precisa antes de mais nada de voto.

E falaram para o Hugo, não adianta você sair bem na foto abraçando a Faria Lima e esquecer que você precisa de voto lá na Paraíba.

Carla Araújo, colunista do UOL

Hugo Motta declarou que está aberto ao diálogo após o ministro do STF Alexandre de Moraes suspender os decretos do governo e da Câmara sobre o aumento do IOF. O presidente da Câmara disse agora que não é de interesse do Congresso "entrar num cabo de guerra" com o governo.

A colunista destacou que Motta sabe que ninguém ganharia com uma briga entre governo e Congresso.

Então, isso também, chegando aos ouvidos, e a consciência do presidente da Câmara, Hugo Motta, ajuda, colabora, para que ele dê um passinho atrás, e também busque um pouco desse diálogo, porque isso é uma unanimidade, todo mundo sabe que ninguém ganha com a briga completa.

Então é melhor todo mundo dar um passinho para trás e ver o que pode andar ainda nesse ano do Congresso, que seja bom para o país e que, enfim, ajude ou não determinados políticos nas eleições do ano que vem.

