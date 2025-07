Campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa, Calderano fica fora de torneio nos EUA por problema com visto

BERLIM (Reuters) - O brasileiro Hugo Calderano, que ganhou a medalha de ouro na Copa do Mundo de tênis de mesa de 2025, anunciou que não disputará o torneio WTT U.S. Smash em Las Vegas neste mês devido a atrasos na obtenção de um visto para os Estados Unidos.

Calderano, medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2025, que também tem passaporte português, disse que foi informado pelas autoridades norte-americanas que não era mais elegível para a isenção de visto para países da União Europeia, devido a uma viagem a Cuba em 2023 para competir em torneios internacionais e eliminatórios para as Olimpíadas de Paris 2024.

O atleta de 29 anos disse que tentou obter um visto de emergência, mas não foi possível obtê-lo a tempo, pois o evento já estava em andamento na quinta-feira.

"Segui o mesmo protocolo de todas as viagens anteriores que fiz aos Estados Unidos utilizando o meu passaporte português. Ao ser informado sobre a situação, mobilizei toda a minha equipe para conseguir um visto regular de emergência, mas, infelizmente, não houve tempo hábil", disse o atleta em seu site.

"É frustrante ficar fora de uma das mais importantes competições da temporada por questões que fogem do meu controle, especialmente vindo de resultados tão positivos."

O evento U.S. Smash é um dos destaques do ano da WTT, um órgão criado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) para organizar competições comerciais para ampliar o apelo do esporte, com prêmios em dinheiro mais altos.

Os Estados Unidos também sediarão a Copa do Mundo de Futebol de 2026, enquanto Los Angeles será palco dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028, com a participação de atletas de mais de 200 países.

A Reuters entrou em contato com o Departamento de Estado dos EUA para comentar o assunto. A ITTF não pôde ser contatada imediatamente para comentar o assunto.

(Reportagem de Karolos Grohmann)