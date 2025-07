Brasil tem superávit comercial de US$5,9 bi em junho, abaixo do esperado, e governo reduz saldo estimado para o ano

BRASÍLIA (Reuters) - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$5,889 bilhões em junho, uma queda de 6,9% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta sexta-feira.

O saldo veio abaixo de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$6,450 bilhões para o mês.

As exportações somaram US$29,147 bilhões no mês, uma alta de 1,4% em relação a junho de 2024. As importações, por outro lado, cresceram 3,8%, totalizando US$23,257 bilhões.

Nos primeiros seis meses do ano, o saldo comercial foi de US$30,093 bilhões, uma queda de 27,6% em relação ao observado no mesmo intervalo de 2024. No período, as exportações somaram US$165,870 bilhões (-0,7%), e as importações, US$135,777 bilhões (+8,3%).

Na mais recente atualização das previsões para a balança comercial no ano, o MDIC reduziu suas estimativas, prevendo um superávit de US$50,4 bilhões em 2025, o que representaria uma redução de 32,0% em relação ao saldo de 2024, que foi de US$74,2 bilhões. Em abril, o ministério havia estimado um saldo positivo de US$70,2 bilhões para o ano.

A indústria de transformação foi o setor que teve maior aumento de exportações no mês, com alta de 10,9% frente a junho de 2024, para US$15,82 bilhões. A agropecuária registrou a maior baixa, de 10,0%, para US$6,94 bilhões, seguida pela indústria extrativa com queda de 6,2%, para US$6,24 bilhões.

Já nas importações, as vendas da indústria de transformação saltaram 5,5%, totalizando US$21,71 bilhões. Enquanto isso, a indústria extrativa registrou baixa de 20,9%, a US$950 milhões, e o setor agropecuário apresentou queda de 2,8%, para US$450 milhões.

(Por Victor Borges)