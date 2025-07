BB prevê liberar R$ 230 bilhões em financiamentos na safra 2025/26

Brasília, 4 - O Banco do Brasil (BB) vai oferecer R$ 230 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra 2025/26, que começou dia 1º e se estende até 30 de junho de 2026. O valor é 2% superior ao desembolsado pelo banco na temporada anterior, 2024/25. Desse montante, R$ 106 bilhões serão destinados à agricultura empresarial (grandes produtores, cooperativas e agroindústrias) e R$ 54 bilhões vão para agricultura familiar e médios produtores. Os números foram divulgados pelo banco nesta quinta-feira (3). O Banco do Brasil é líder no crédito rural no País.Da oferta total de R$ 230 bilhões do BB na safra 2025/26, R$ 97 bilhões serão direcionados ao custeio da safra, R$ 44 bilhões para linhas de investimentos e R$ 19 bilhões para operações de comercialização e industrialização. Outros R$ 70 bilhões deverão ser distribuídos por títulos, como Cédulas de Produto Rural (CPRs), crédito agroindustrial e recursos para giro, chamados de negócios da cadeia de valor do agro.Na safra 2024/25, o Banco do Brasil desembolsou R$ 225 bilhões, em linha com os R$ 230 bilhões observados no ciclo anterior. A expectativa inicial do banco, anunciada em julho de 2024, era desembolsar R$ 260 bilhões em financiamentos para o agronegócio.De acordo com o banco, foram firmados 600 mil operações na safra 2024/25 a mais de 200 atividades agropecuárias financiadas, alcançando mais de 5,1 mil municípios. "O banco manteve a liderança nos financiamentos para a agricultura familiar e empresarial, registrando crescimento em todos os programas do plano safra do governo federal e executando o melhor desempenho entre as instituições financeiras, tendo distribuído 100% dos R$ 63 bilhões recebidos de recursos equalizáveis, incluídos os volumes remanejados", destacou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota.O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do BB, Luiz Gustavo Braz Lage, destacou que, além do crédito, o banco tem foco também na oferta de soluções financeiras completas aos produtores e cooperativas, com assessoria especializada e capacitação para apoiar a cadeia de valor do agronegócio. "O BB reforça sua atuação para tornar o agro cada vez mais resiliente, competitivo e relevante para o Brasil, e reafirma seu compromisso de parceria com os clientes e o campo", afirmou Braz Lage.