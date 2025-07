AXS Energia recebe aporte de R$550 mi da AZ Quest para avançar em energia solar

SÃO PAULO (Reuters) - A AXS Energia, startup de energia solar por assinatura, recebeu um aporte de R$550 milhões da gestora AZ Quest Infra, por meio de fundos de investidores profissionais, que permitirá ampliar sua atuação no setor e fortalecer sua estrutura de capital, anunciou a empresa nesta sexta-feira.

Com esse novo montante, o aporte total obtido pela AXS nos quatro últimos anos chega a mais de R$1 bilhão. No ano passado, a empresa anunciou plano de investimentos de R$1,8 bilhão até 2027 para concluir a expansão da capacidade solar e potencialmente ingressar no armazenamento de energia em baterias.

A AXS atua principalmente no segmento de geração distribuída compartilhada, que se popularizou como "energia solar por assinatura", com maior penetração entre pequenos comércios e residências. Nesse modelo, o consumidor não precisa instalar painéis solares no próprio ponto de consumo: ele compra cotas de uma fazenda solar remota e, por meio de um sistema de compensação, consegue descontos na tarifa.

Criada em 2020, a energy tech é parte do grupo Roca, que deu seus primeiros passos no segmento de energia solar em 2011. Atualmente, a AXS opera 54 usinas nos Estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso.

"Através do nosso propósito, conseguimos dar oportunidade a todos os indivíduos para contribuir de forma efetiva com a transição energética", disse o CEO da AXS, Rodolfo Pinto, em nota.

(Por Letícia Fucuchima, edição Michael Susin)