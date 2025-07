Aurora conclui aquisição da Gran Mestri, do setor de queijos especiais

São Paulo, 4 - A Aurora Coop, terceira maior produtora de proteína animal do Brasil, anunciou nesta quinta-feira (3) a conclusão da aquisição da Gran Mestri, tradicional marca brasileira de queijos especiais. Fundada por Acari Menestrina, a Gran Mestri consolidou-se como um dos principais nomes no segmento premium de queijos. A marca é uma das poucas no País autorizadas a utilizar a nomenclatura Grana Padano, legítimo queijo grana, símbolo de tradição e nobreza da queijaria italiana.Segundo comunicado da Aurora, a operação faz parte da estratégia de fortalecer atuação em categorias de alto valor agregado. A entrada no segmento de queijos especiais amplia significativamente o portfólio de marcas e produtos da cooperativa, que passa a operar também com produtos como queijos duros e semiduros, linha zero lactose, ralados, requeijões, manteigas e doce de leite.Com a aquisição, todas as operações, estruturas e equipes serão mantidas, assegurando a total continuidade do atendimento comercial, fornecimento, distribuição e relacionamento com clientes, produtores rurais, parceiros e fornecedores. "O atendimento aos clientes da Gran Mestri continua exatamente como sempre foi, próximo, personalizado e com foco na excelência", disse na nota o diretor de lácteos da Aurora Coop, Marcos Luiz Cortina.