Empresas, sindicatos ou desafio online: o que causa ataques a ônibus em SP?

Disputas de espaço entre empresas de ônibus e rixas entre grupos sindicais rivais estão hoje entre as principais hipóteses investigadas para explicar os mais de 200 casos de ataques a ônibus na cidade de São Paulo, na região metropolitana e na Baixada Santista.

A coordenação de ataques pela internet também é investigada. Fóruns no Discord estariam reunindo jovens e promovendo as ações de apedrejamento aos ônibus. A hipótese, no entanto, é considerada a menos provável das três, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

Apuração leva em consideração o histórico de disputas internas no Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo). Entre os anos 90 e 2000, ao menos 16 pessoas morreram em disputas dentro do sindicato, segundo levantamento da Folha de S. Paulo. Em um caso emblemático, diretores da base morreram, supostamente, numa disputa pelo controle de um caixa dois da entidade.

Sindicato nega que disputas internas sejam a causa dos crimes. Ao UOL, o presidente do Sindmotoristas explicou que a oposição contesta decisões, mas descarta que esses crimes tenham sido cometidos por rivais internos.

Essa questão não existe, pelo menos para nós. Tem oposição, mas as discussões são em outro fórum, nunca nesse sentido. Esses atos são criminosos, isso aí é diferente

Willian Ribeiro, representante do sindicato

Motoristas, cobradores e passageiros estão na "mira da marginalidade", diz sindicato. Em nota enviada ao UOL, o Sindmotoristas explicou que defende a criação de delegacia para proteção do transporte público e que quer dialogar com a SSP e com os representantes patronais para traçar estratégias e oferecer segurança aos passageiros.

Conflito entre empresas envolveria gestão de rotas e repasses. A disputa acontece em torno dos bilhões de reais destinados ao transporte público todos os anos. Só a Prefeitura de São Paulo aportou R$ 6,5 bilhões para essas empresas em 2025. O UOL entrou em contato com o SPUrbanuss (Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo) mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Envolvimento de membros ligados ao crime organizado não é descartado. Contudo, é pouco provável que o PCC (Primeiro Comando da Capital) tenha articulado os ataques. O modelo do grupo criminoso preza pela discrição para atuar, e fontes especializadas avaliam que chamar a atenção atrapalharia o negócio ilegal. Mas a participação de criminosos faccionados não é descartada.

Descartamos, por ora, uma ação de facções criminosas. Isso em razão da ausência de um propósito. Trabalhamos com outras hipóteses que já foram ventiladas, como os desafios de internet

Delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, em entrevista para a imprensa

A apuração é conduzida pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Todos os ônibus atingidos passaram por perícia técnica para investigação na 6ª Delegacia Contra Crimes Patrimoniais. A Polícia Civil está em contato com a SPTrans para monitorar a situação das frotas.

Os ataques

Apesar da investigação, ainda não há confirmação sobre o que motivou as dezenas de ataques. A capital paulista registrou, apenas na última quarta, 35 ataques a ônibus.

A cidade vive uma série de atos de vandalismo, com mais de 200 veículos do transporte público depredados em menos de um mês. Total chega a quase 2% da frota paulistana, de 12.036 ônibus.

Maioria dos ataques aconteceu na zona sul da capital. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, a região tem 60% dos casos de vandalismo da cidade. Seis vias, entre elas a Washington Luís, estão entre as mais atacadas. Em bairros como Capão Redondo e Campo Belo tiveram casos de veículos com janelas quebradas com pedras ou outros objetos.

Na semana passada, passageira foi atingida no rosto perto do aeroporto de Congonhas. A vítima estava sentada no veículo, na avenida Washington Luís, no bairro do Campo Belo, quando um homem arremessou uma pedra no vidro. Ele fugiu. A vítima foi levada à UPA Vila Santa Catarina, também na zona sul. O caso foi registrado no 16º DP da Vila Clementino.

Polícia Civil trabalha com número de 180 ônibus atacados na capital, menor do que o divulgado pela SPTrans. O órgão afirmou que a divergência nos números acontece porque algumas viações não registraram boletim de ocorrência.

A SPTrans orienta as empresas a procurarem a polícia para registrar os crimes. Ao UOL, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte comunicou que as empresas atacadas devem encaminhar o ônibus apedrejado para manutenção, para substituição imediata por um veículo da reserva técnica —caso contrário, serão penalizadas.

Problema não está restrito à capital e também acontece na Grande SP e no litoral. Na Baixada Santista, mais de 30 veículos foram apedrejados em São Vicente, Cubatão e Santos. Os casos na região são investigados pela Delegacia Seccional de Santos, segundo a Polícia Civil.