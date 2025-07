MPSP encerra investigações de operações na Baixada com 84 mortes

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) manteve o arquivamento de 11 inquéritos que investigavam a atuação de policiais militares durante as operações Escudo e Verão, que provocaram 84 mortes na Baixada Santista. Entre os casos, está o da morte do homem que andava de muletas após ser baleado pela polícia.

O que aconteceu

Decisão do MPSP foi confirmada pela Justiça. A manutenção do arquivamento foi assinada pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Castro no mês passado.

MP diz que levou em consideração laudos e depoimentos de testemunhas. Em nota encaminhada ao UOL, o órgão disse que "depois de investigação ancorada no exame das imagens das câmeras corporais, na oitiva de testemunhas, na tomada de depoimentos para conhecer a versão dos agentes e na confrontação desses dados com os laudos periciais, decidiu manter o arquivamento".

Ministério Público argumentou que durante as operações, tocou investigação própria. Paralelamente ao trabalho da Polícia Civil, o MPSP diz que avaliou cada caso de morte e ofereceu sete denúncias contra 13 agentes envolvidos.

Foram analisados os depoimentos de 92 pessoas. Além disso, foram colhidos 167 interrogatórios, 166 horas de vídeos e 330 filmagens.

Operações provocaram 86 mortes na Baixada Santista entre 2023 e 2024. Testemunhas, familiares e vizinhos de pessoas mortas pela polícia, apontaram que policiais militares executaram, torturaram, ameaçaram, forjaram provas e alteraram cenas de crime em ações dezenas de ações.

Por outro lado, a Polícia Militar disse que sufocou o crime organizado na região. De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), foram apreendidos 1.025 criminosos e 119 armas de fogo. A pasta informou que todas as ações foram "rigorosamente investigadas" pela Polícia Civil e Militar.

Importante também ressaltar que a fundamentação da decisão dos promotores de Justiça está detalhada nos autos, bem como é imprescindível salientar que a promoção de arquivamento foi ratificada pelo Poder Judiciário.

MPSP, em nota

Caso do homem de muleta morto foi arquivado

Morte de Leonel Andrade dos Santos foi um dos casos de maior repercussão entre os arquivados pelo MP. Ele foi atingido por tiros enquanto conversava com um amigo, também baleado. Leandro foi flagrado de muletas em uma foto momentos antes do ocorrido e estaria impossibilitado de portar uma arma por conta de sua deficiência, segundo sua defesa.

Ministério Público acatou versão do boletim de ocorrência. Segundo os PMs, Leonel e o amigo estavam armados —um com uma mochila e outro com uma sacola— e dispararam contra os agentes. Para o MPSP, não havia indícios de que a versão fosse falsa, pois os policiais preservaram o local do crime onde drogas e armas foram apreendidas. Os PMs não estavam usando câmeras corporais.

Para o arquivamento, MPSP considerou a foto do homem com a muleta. O registro, a alguns metros de onde ele foi baleado, não esclarece a dinâmica dos fatos, diz o órgão.

Advogados que representam a família de Leonel tentaram recorrer do arquivamento. Houve alteração na cena do crime com a retirada das muletas da vítima, segundo a manifestação da família. No entanto, o pedido para reabertura da investigação foi negado.

Filho de Leandro, Ryan, também foi morto pela polícia, meses depois, mas em outra operação. O menino, de 4 anos, levou um tiro na barriga enquanto brincava na rua.

Operação mais letal da história

A série de ações policiais na Baixada vieram em reação à morte do policial militar da Rota Patrick Reis. À época, a SSP-SP justificou as operações como medidas para combater a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e sufocar o tráfico na região. Com tantas mortes, a ação ficou conhecida como o mais letal em São Paulo desde o massacre no Carandiru.

Por um lado, a polícia alegou sucesso no combate ao crime, do outro, entidades e movimentos sociais denunciaram violações de direitos. A Operação Escudo foi deflagrada entre julho e setembro de 2023. A Verão, entre 18 de dezembro e 1º de Abril de 2024.

Operações ficaram conhecidas como "Vingança". Segundo policiais civis do departamento de Homicídios, oficiais da PM aposentados e especialistas em segurança pública entrevistados pela reportagem, historicamente, assim que ocorre a morte um policial em serviço em São Paulo, é estabelecida uma vingança policial de maneira informal. Foi o que aconteceu nos chamados Crimes de Maio, de 2006, e na chacina de Osasco, de 2015.