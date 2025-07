Aprovação de lei orçamentária mostra que Trump está mais forte do que nunca

Com resultado apertado, Donald Trump obteve importante vitória política na quinta-feira (3), com a aprovação pelo Congresso de seu megaprojeto de lei orçamentária, que consolida sua agenda para o segundo mandato e amplia o financiamento de sua campanha anti-imigração. A promulgação acontece nesta sexta-feira (4), feriado do Dia da Independência dos EUA.

A votação final na Câmara dos Representantes foi apertada, 218 votos a favor contra 214, destacando o controle de Trump sobre o Partido Republicano, apesar das divisões internas sobre o aumento da dívida nacional e os cortes em saúde e assistência social.

A Casa Branca informou que Trump irá promulgá-lo em 4 de julho, feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, o que significa que a concretização deste projeto se dará em um dia de celebração nacional.

O projeto, apelidado por Trump de "Lei Grande e Bela" (Big Beautiful Bill) e descrito por ele como "a maior lei desse tipo já assinada", foi aprovado após intensas negociações. O presidente da Câmara Mike Johnson trabalhou durante a noite para unir os republicanos dissidentes.

Em um comício em Iowa, Trump previu que a lei transformaria o país "em um foguete espacial" e a descreveu como uma "declaração de independência diante do declínio nacional". Ele também proclamou que a "América jamais será comunista", prometendo restaurar a liberdade, a lei e a ordem.

Altos custos sociais

O pacote cumpre muitas das promessas de campanha de Trump. Entre as principais medidas, estão um aumento nos gastos militares, incluindo o escudo espacial antimísseis "Golden Dome" (Domo de Ouro), o financiamento de uma campanha de deportação em massa de migrantes, e a destinação de US$ 4,5 trilhões (mais de R$ 24,4 trilhões) para estender abatimentos sobre impostos do primeiro mandato (2017-2021). No entanto, espera-se que a medida adicione US$ 3,4 trilhões (R$ 18,5 trilhões) ao déficit fiscal do país em uma década.

As consequências sociais da lei são um ponto central de controvérsia. O projeto reduz o programa federal de cupons de alimentos para a população vulnerável e gera os maiores cortes no seguro médico Medicaid para americanos de baixa renda desde seu lançamento nos anos 1960.

Algumas estimativas indicam que 17 milhões de beneficiários perderão cobertura no seguro de saúde, e muitos hospitais rurais devem fechar. A iniciativa é vista como uma enorme redistribuição de riqueza dos americanos mais pobres para os mais ricos.

Oposição e críticas contundentes

A aprovação do orçamento evidenciou o domínio de Trump sobre um Partido Republicano que, segundo o jornal francês Libération, está "subserviente ao guru ameaçador da seita 'Make America Great Again'". Embora houvesse um pequeno grupo de republicanos que se opunham ao projeto, eles acabaram se alinhando. Os moderados na Câmara estão preocupados de que os cortes possam prejudicar suas perspectivas de reeleição, enquanto os 'falcões fiscais' reclamam que as economias estão muito abaixo do prometido.

Os democratas esperam que a oposição pública ao projeto de lei os ajude a retomar o controle da Câmara baixa nas eleições de meio de mandato, em 2026. Antes da votação final, Hakeem Jeffries, em nome dos democratas, denunciou o projeto por mais de três horas, relatando histórias de americanos comuns que seriam prejudicados. Ele descreveu a legislação como "este projeto de lei grande e feio - este orçamento imprudente dos republicanos, esta abominação repugnante - não trata de melhorar a qualidade de vida do povo americano".

Para o jornal Libération, a lei consolida cortes de impostos e reduz benefícios sociais, destacando as consequências negativas para os americanos mais vulneráveis.

O diário Le Monde define o projeto como "muito caro, arriscado, confuso e repleto de ameaças aos mais vulneráveis". O jornal destaca que, com exceção de alguns juízes federais, "ninguém parece forte ou ousado o suficiente para se opor ao presidente americano, que tenta alterar o equilíbrio das instituições em seu próprio benefício, enfraquecer as proteções sociais e rotular os migrantes como inimigos internos".

"O presidente americano abriu as festividades do aniversário de 250 anos da fundação dos Estados Unidos com um discurso em sua própria glória, proferido em Iowa", salienta Le Figaro, referindo-se à celebração da festa da independência do país em 4 de julho.

O sucesso legislativo, que consolida a visão de Trump da política americana, ocorre uma semana após o presidente obter da Suprema Corte o fortalecimento do poder executivo em detrimento do judiciário.