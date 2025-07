Acordo para suspensão de pagamento de dívida da Invepar a principais credores é adiado

(Reuters) - A Invepar comunicou nesta sexta-feira que o acordo para a suspensão do pagamento da dívida (standstill) do grupo com seus principais credores foi prorrogado por mais 15 dias, até 17 de julho.

Em fato relevante, a companhia e a sua controlada Linha Amarela (LAMSA) afirmaram que o prazo foi adiado automaticamente no último dia 2 em razão da ausência de oposição dos credores.

As empresas, em conjunto com a Línea Amarilla Brasil e a Concessionária BR-040, investidas da Invepar, firmaram o acordo de "standstill" em meados do mês passado com Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Mubadala Capital.

(Por Paula Arend Laier, edição Michael Susin)