Ações europeias recuam pressionadas por quedas de papéis de bancos e mineração

Por Sukriti Gupta e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em baixa nesta sexta-feira, pressionadas por quedas de papéis relacionados a bancos e mineração, com o foco agora mudando para o prazo de 9 de julho para que parceiros comerciais cheguem a um acordo com os Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,48%, a 541,13 pontos, registrando uma queda semanal leve.

O setor de recursos básicos ficou atrás dos principais setores do STOXX 600, com queda de 1,4%, conforme preços dos metais básicos, incluindo o cobre, ficaram sob pressão.

O setor de bancos da zona do euro caiu 1,3%, com o espanhol BBVA liderando as quedas, com baixa de 2,6%.

Ajudando a limitar as perdas, o setor de saúde avançou 1,1%. As farmacêuticas Novartis, Roche e Novo Nordisk registraram ganhos.

Na última notícia sobre tarifas, o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que Washington começará a enviar cartas a países nesta sexta-feira especificando quais taxas tarifárias serão aplicadas às importações para os EUA.

Com a pausa de 90 dias de Trump em relação ao aumento das tarifas dos EUA terminando na próxima semana, investidores adotaram uma postura cautelosa, já que vários grandes parceiros comerciais, incluindo a União Europeia, ainda não fecharam acordos comerciais.

A UE está pressionando por um acordo preliminar com os EUA antes do prazo final, buscando alívio tarifário imediato em setores importantes como parte de qualquer acordo comercial.

"As negociações também estão em andamento sobre uma série de questões não tarifárias... É provável que o resultado seja um 'acordo em princípio' de duas páginas, que vai deixar muitos problemas para depois enquanto mantém as tarifas existentes", disseram analistas do J.P. Morgan em nota.

Em LONDRES, o índice Financial Times ficou estável, a 8.822,91 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,61%, a 23.787,45 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,75%, a 7.696,27 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,80%, a 39.622,11 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,48%, a 13.973,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,30%, a 7.777,66 pontos.