Operação Escudo: Justiça absolve PMs após MP apontar 'tiro de confere'

Dois policiais militares acusados de matar um homem durante a Operação Escudo, na Baixada Santista, foram absolvidos pela Justiça paulista após serem acusados pelo MInistério Público de atirarem na vítima para garantir a morte, em ação conhecida como "tiro de confere".

O que aconteceu

O TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) entendeu que os PMs agiram em legítima defesa em confronto. Júlio Cezar dos Santos e Maykon Willian da Silva foram denunciados pela morte de Wellington Gomes da Silva, em 29 de agosto de 2023, durante a Operação Escudo.

MPSP (Ministério Público de São Paulo) havia concluído, no entanto, que os policiais tinham dado "tiro de confere". Um dos PMs teria dado um tiro no rosto da vítima já morta, segundo o Ministério Público. O tiro de confere é o disparo feito para garantir que a pessoa morreu, geralmente dado em região letal do corpo.

Decisão da Justiça do Guarujá foi baseada em depoimentos de testemunhas. O juíz Edmilson Rosa dos Santos relatou que "não foram obtidas provas seguras ou razoáveis da ocorrência". A decisão é do dia 28 de junho.

MPSP recorreu à Justiça da absolvição sumária (antes do julgamento). O órgão havia denunciado os PMs pelo homicídio com motivo torpe e de forma que impossibilitou a defesa da vítima. O UOL entrou em contato com a defesa dos policiais, mas não obteve resposta.

Não se verifica nos autos qualquer elemento concreto que sustente a tese de execução por parte dos policiais militares. As versões apresentadas pelos agentes públicos são harmônicas, detalhadas e coerentes entre si, descrevendo um contexto de confronto armado prévio, com agressão atual e iminente por parte da vítima, que, segundo as declarações, estava portando arma de fogo longa com bandoleira e posicionada para efetuar disparos no momento da reação policial, mesmo já dentro de sua moradia.

Decisão judicial para absolvição dos PMs

O caso

Wellington foi morto no dia 29 de agosto de 2023 no Guarujá, na Baixa Santista. Ele foi baleado no peito, no braço e no rosto. Este último disparo tendo sido o de "confere", segundo o MPSP, após resultados periciais.

MPSP e Defensoria Pública de São Paulo entenderam que o homem tomou tiro mesmo não apresentando risco aos policiais. Por outro lado, a SSP-SP (Secretara de Segurança Pública de São Paulo) disse que Wellington não respondeu a uma ordem de parada da polícia e atirou contra os PMs e que, por isso, dispararam.

O homem foi ferido e levado à UPA Rodoviária, onde morreu. Com ele foram apreendidos uma submetralhadora, um carregador de munição e um rádio comunicador. Foi solicitada perícia ao local e às armas dos PMs e do suspeito.

SSP-SP, em nota

Wellington já havia sido preso no passado, mas trabalhava havia um ano com carteira registrada em uma empresa de restauração predial, segundo a família. No dia em que foi morto, teria pedido ao patrão para ser liberado mais cedo, para conseguir buscar o filho na creche.

Ele foi para casa dele para tomar banho para poder buscar o filho. Aí os policiais bateram no barraco dele. E ele falou: 'Senhor, não me mata, porque eu tô trabalhando agora e tenho um filho para criar'.

Testemunha em condição de anonimato ao UOL

Um dia antes de ser morto, Wellington foi gravado por um colega de trabalho pendurado em uma corda. Ele estava sobre um prédio alto da Baixada Santista, sob chuva, trabalhando na reforma do edifício.

Operação mais letal da história

A série de ações policiais na Baixada vieram em reação à morte do policial militar Patrick Reis, da Rota. À época, a SSP-SP justificou as operações como medidas para combater a atuação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e sufocar o tráfico na região. Com tantas mortes, a ação ficou conhecida como a mais letal em São Paulo desde o massacre no Carandiru.

Por um lado, a polícia alegou sucesso no combate ao crime, do outro, entidades e movimentos sociais denunciaram violações de direitos. A Operação Escudo foi deflagrada entre julho e setembro de 2023. A Verão, entre 18 de dezembro e 1º de Abril de 2024.

Operações ficaram conhecidas como "Vingança". Segundo policiais civis do departamento de Homicídios, oficiais da PM aposentados e especialistas em segurança pública entrevistados pela reportagem, historicamente, assim que ocorre a morte um policial em serviço em São Paulo, é estabelecida uma vingança policial de maneira informal. Foi o que aconteceu nos chamados Crimes de Maio, de 2006, e na chacina de Osasco, de 2015.