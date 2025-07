A vida anda sem sentido? Entenda o que pode estar por trás disso

Imagine perder o prazer em atividades das quais gostava anteriormente, como sair com os amigos, ir ao cinema, passear na praia, ler um livro ou fazer compras? Não estamos falando de preguiça ou mau humor: o nome disso é anedonia, uma espécie de curto-circuito no sistema de recompensas do cérebro que deixa a vida com um sentimento de vazio.

Ela é, inclusive, um dos critérios centrais para o diagnóstico da depressão, segundo a OMS e os manuais de psiquiatria. Mas engana-se quem pensa que esse vazio emocional é exclusividade de quem está deprimido. A anedonia pode também dar as caras em casos de transtorno de ansiedade, esquizofrenia, Parkinson, distúrbios alimentares, estresse pós-traumático, demência, dependência química e até hipotireoidismo.

Seja quais forem as circunstâncias, porém, a perda da satisfação em certos aspectos da vida —como os relacionamentos pessoais, por exemplo— merece atenção e exige cuidados, sob o risco de agravamento do quadro e até de suicídio.

O que acontece no cérebro?

Na prática, é como se o cérebro deixasse de entender que "fazer algo bom" deve gerar uma sensação boa. O principal suspeito? O circuito de recompensa, em especial uma região chamada núcleo accumbens. Nela, a dopamina —o famoso neurotransmissor do bem-estar e do prazer— deveria fazer a festa. Mas, na anedonia, há uma diminuição dos seus níveis.

Além disso, há um aumento da atividade numa região mais analítica do cérebro, o córtex pré-frontal, que age como um freio nas respostas emocionais. Resultado: a pessoa continua saindo, conversando, comendo, mas tudo parece insosso, automático, sem vida.

E não para por aí. Neurotransmissores como serotonina, acetilcolina, glutamato e colecistoquinina também entram na dança (ou melhor, param de dançar), bagunçando a química da motivação e da alegria.

O sistema neuronal de recompensa associa situações vivenciadas como positivas com a sensação de prazer e impulsiona o indivíduo a repeti-las. Na depressão, essa neurotransmissão encontra-se claramente alterada. Fatores externos como desemprego, problemas financeiros e enfrentamento de tragédias também podem suscitar a anedonia.

Perda de satisfação em certos aspectos da vida merece atenção Imagem: iStock

Como saber se é anedonia?

O principal sinal de alerta é claro: perda total ou parcial de interesse por atividades que antes eram prazerosas. O mundo perde a cor. É como se a pessoa vivesse num modo zumbi emocional, sem conseguir se conectar com o que acontece ao redor.

Mas ela é bem diferente da tristeza: um aspecto para diferenciar a tristeza da anedonia é a duração. Enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, a depressão, sem o tratamento certo, pode durar meses ou anos.

A tristeza é um sentimento normal e não afeta a sua produtividade —mesmo tristes, todos nós conseguimos realizar as tarefas simples do dia a dia. Já no caso da anedonia o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, família e vida social. Entretanto, a anedonia pode ocorrer na presença ou na ausência de tristeza. Pessoas com um quadro intenso de tristeza podem experimentar prazer em algumas atividades, apesar do sentimento.

Ou seja, o quadro de anedonia tem um custo enorme: reduz qualidade de vida, afeta relações pessoais e profissionais, e pode abrir as portas para o isolamento e pensamentos suicidas.

Diagnóstico: mais do que um dia ruim

Para confirmar a anedonia, especialistas usam escalas clínicas e entrevistas detalhadas com o paciente (e muitas vezes com familiares). A ideia é entender se a falta de prazer é constante, se afeta várias áreas da vida e se está acompanhada de outros sintomas, como os da depressão.

Isso porque, como já foi dito, ainda que a anedonia seja um sintoma típico da depressão, ela pode aparecer sozinha ou em outros transtornos —o que exige uma avaliação cuidadosa.

Mulheres, homens e idosos: quem sente mais?

Mulheres são mais suscetíveis a sintomas depressivos e, por isso, relatam mais anedonia. Entretanto, os homens, que costumam evitar procurar ajuda médica, acabam com casos mais graves e mais silenciosos, o que leva a um maior risco de suicídio.

Já entre os idosos, a perda de prazer pode estar ligada ao declínio da vitalidade e às mudanças de rotina e papéis sociais.

Tratamento pode envolver medicação e psicoterapia Imagem: iStock

Como funciona o tratamento?

Por ser um sintoma, e não um transtorno propriamente dito, a anedonia obrigatoriamente necessita ser tratada juntamente com a doença. O tratamento pode consistir na prescrição de medicamentos antidepressivos e de psicoterapia, associado ao estímulo à atividade física. No caso dos idosos, a exposição ao sol atua como coadjuvante do processo devido ao mecanismo hormonal de estímulo luminoso sobre a glândula pineal.

Um dado fundamental para ter em mente é que episódios ou transtornos depressivos mais leves respondem bem ao tratamento. Nos casos de maior gravidade, é necessário um tempo mais longo ou até para a vida inteira.

Técnicas como mindfulness (atenção plena), meditação, ioga e respiração consciente também ajudam a trazer a mente de volta para o presente, diminuindo a ruminação negativa e melhorando o bem-estar.

A anedonia é um sintoma que pode ficar residual após a melhora de outros sintomas depressivos. Paradoxalmente, alguns antidepressivos podem levar ao embotamento emocional, piorando o problema —por isso o acompanhamento médico com rigor é essencial, a fim de o paciente receber a medicação adequada.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

*Com informações de reportagem publicada em 12/03/2020.