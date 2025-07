7 legumes com poucas calorias para você incluir na sua dieta

Vegetais são ótimas fontes de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Essas substâncias são importantes para o bom funcionamento do corpo e ajudam a reduzir o processo inflamatório e o estresse oxidativo, associados a diversas doenças crônicas.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a quantidade mínima recomendada para comer diariamente é 400 g de verduras, frutas e legumes. Você consegue atingir esse valor incluindo cerca de cinco porções de vegetais no cardápio diário.

Mas para quem está preocupado com a perda de peso, a quantidade de calorias é um fator que costuma ser levado em consideração. Por isso, separamos algumas opções de legumes "magrinhos", mas ricos em nutrientes, para você colocar no seu prato. Veja a seguir.

Abobrinha: 20 kcal em 100 g

Entre os nutrientes da abobrinha, destacam-se os carotenoides, as vitaminas E, A, C e minerais como selênio, zinco, cobre e manganês. Além disso, é rica em potássio.

O consumo regular de abobrinha pode ajudar a controlar o peso, já que o alimento tem muita água e fibras, o que reduz a fome e dá a sensação de saciedade.

Beterraba: 32 kcal em 100 g

O alimento se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, contém fibras, possui vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides, betacaroteno e betalaína, que é um antioxidante.

Berinjela: 20 kcal em 100 g

O alimento é composto por 96% de água, é rico em fibras, antioxidantes, vitaminas (A, C e as do complexo B) e sais minerais como zinco, cálcio, magnésio, potássio e ferro.

Devido à grande quantidade de fibras e por ser um alimento com poucas calorias e muita água em sua composição, a berinjela pode ajudar a controlar o peso. As fibras se movem lentamente pelo trato digestivo, aumentam o tempo de esvaziamento gástrico, melhoram a digestão e promovem a saciedade, reduzindo a ingestão de calorias.

Rabanete: 14 kcal em 100 g

Bastante consumido em saladas no Brasil, é fonte de diversos nutrientes importantes para o organismo, como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, cobre e zinco, além de ter fibras e antioxidantes.

Abobora: 48 kcal em 100 g

É um alimento extremamente nutritivo e com poucas calorias. Além de ser rica em vitaminas A e C, possui fibras, potássio, magnésio, cálcio, vitamina E, ferro e vitaminas B1, B3, B5 e B6.

Chuchu: 19 kcal em 100 g

Se você já torceu o nariz ao ver um prato à base de chuchu nas refeições, saiba que ele é bastante saudável e, dependendo do preparo, pode ser muito saboroso. Além de ser rico em fibras, possui cálcio, fósforo, ferro, potássio e vitamina C.

Cenoura: 35 kcal em 100 g

As cenouras são boas fontes de sais minerais, como ferro e cálcio, vitaminas K, A, C, E, do complexo B, além de manganês, potássio e fibras. Uma xícara de cenoura picada fornece a dose diária recomendada de vitamina A para adultos.

O betacaroteno é um importante antioxidante presente na cenoura. É ele que dá a cor laranja brilhante ao alimento e é absorvido no intestino e convertido em vitamina A durante a digestão.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/07/2023, 22/11/2021, 26/04/2019, 16/03/2019, 04/10/2021, 08/11/2019 e 29/03/2019.