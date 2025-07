Wise firma parceria com Genial para investimentos e vai expandir equipe no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Wise anunciou nesta quinta-feira que está lançando em parceria com a Genial Investimentos o "Rende+", produto que permite o investimento do saldo de contas multimoedas, enquanto prevê dobrar o número de funcionários no Brasil até o fim do ano.

A Wise, popular pela sua oferta de conta global e cartão internacional, disse em comunicado que o Rende+ não exigirá um valor mínimo de aporte ou período de carência, e permitirá acesso imediato aos recursos investidos.

"Os valores são mantidos em ativos globais de alta liquidez e baixo risco, incluindo títulos de dívida governamental, com baixa taxa de conversão, IOF de 0,38% e uma estrutura de custos transparente", afirmou a instituição.

Segundo a Wise, 90% dos saldos mantidos por seus usuários brasileiros estão em moeda estrangeira, com 80% desses valores especificamente em dólares, euros ou libras esterlinas.

"Nossos clientes têm nos dito que desejam uma forma simples e transparente de obter retorno sobre os valores que mantêm com a Wise em outras moedas. A partir deste feedback, desenvolvemos algo diferente de uma conta poupança tradicional ou de uma plataforma de investimentos", afirmou o country manager da Wise no Brasil e líder de banking para América Latina, Ricardo Amaral, no comunicado desta quinta-feira.

O anúncio ocorre meses após a rival britânica Revolut ampliar sua oferta de serviços no Brasil, disponibilizando aos clientes no país transferências e pagamentos via Pix, cartões de débito e boleto como opções para pagamentos de contas.

Adicionalmente, a Wise também disse que está reforçando seu investimento no Brasil, com a expansão do seu escritório em São Paulo e a previsão de dobrar o número de funcionários no país até o fim de 2025, dos atuais cerca de 350.

Os movimentos seguem uma expansão da base de clientes da companhia no Brasil, disse a Wise, com crescimento anual de 45% no último ano fiscal, encerrado em 31 de março de 2025. Em julho, a empresa atingiu a marca de 3 milhões de cartões emitidos no Brasil.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)