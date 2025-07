Wall Street fecha em alta, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (3), com os índices Nasdaq e S&P 500 batendo novos recordes, ao fim de uma sessão mais curta na véspera de um feriado nos Estados Unidos.

O tecnológico Nasdaq ganhou 1,02% e chegou a 20.601 pontos, e o ampliado S&P 500 subiu 0,83% a 6.279. O índice Dow Jones avançou 0,77%.

Na sexta-feira, não haverá sessão em Wall Street devido ao Dia da Independência nos Estados Unidos.

"A divulgação de dados econômicos positivos foi um dos principais motores do bom desempenho de hoje", resumiram os analistas da Briefing.com em uma nota.

"É uma boa alta devido ao fato de que os números de emprego são melhores que o esperado", afirmou à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

A maior economia mundial criou 147.000 empregos em junho, mais que o esperado pelos analistas de mercado (110.000, segundo o consenso da MarketWatch), e tantos quanto em maio (144.000, revisado para cima), de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira.

A taxa de desemprego caiu ligeiramente de 4,2% para 4,1%, nível considerado próximo do pleno emprego.

Esses números reforçam a opinião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de que não é urgente reduzir as taxas de juros.

No mercado de renda fixa, a rentabilidade do título do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em dez anos era de 4,34% por volta das 17h15 GMT, ante os 4,28% do fechamento de quarta-feira.

O site de viagens Tripadvisor disparou (+16,74% a 17,50 dólares), assim como a empresa de informática Datadog (+14,92% a 155,15 dólares) após anunciar sua inclusão no S&P 500 em 9 de julho, e as ações da CrowdStrike, especialista em cibersegurança, subiram 3,63% e atingiram um novo recorde histórico.

A bolsa também está atenta ao megaprojeto de lei orçamentária de Donald Trump, peça-chave em seu programa econômico, que foi aprovado pelo Congresso na tarde desta quinta-feira.

"Os investidores dão como certo que o projeto de lei será aprovado", disse mais cedo à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, antes do aval da Câmara dos Representantes.

