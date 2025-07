Visita de Lula foi "ato político de solidariedade", diz Kirchner - Ex-presidente da Argentina, que cumpre prisão domiciliar por acusação de corrupção, diz que Lula também foi "perseguido". "Pude sentir nas ruas o apoio popular" a ela, disse o brasileiro.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (03/07) em Buenos Aires com a ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que atualmente cumpre prisão domiciliar.

A visita ocorreu após a participação de Lula na cúpula do Mercosul, onde ele assumiu a Presidência rotativa do bloco, que lhe foi transmitida pelo líder argentino, Javier Milei.

O encontro com Kirchner durou cerca de 50 minutos, com Lula sendo aplaudido por apoiadores da ex-presidente que se concentravam em frente à sua casa.

A ex-presidente foi condenada por corrupção em um caso envolvendo supostas irregularidades em licitações para obras públicas que teria favorecido um empreiteiro amigo sua família.

Cristina foi acusada de liderar uma organização criminosa e de governar de maneira fraudulenta durante 12 anos, período que inclui a Presidência de seu marido Néstor e os dois mandatos dela própria. O esquema teria causado um prejuízo de 1 bilhão de A ex-presidente nega as acusações e acusa o tribunal de já ter a sentença pronta desde o início do processo.

"Ato político de solidariedade"

"Hoje recebemos o companheiro Lula em minha casa, onde me encontro em prisão domiciliar por decisão de um Poder Judiciário que há muito deixou de ocultar sua subordinação política e se tornou um partido político a serviço do poder econômico" afirmou Cristina em postagem no X, na qual denunciou uma guinada autoritária do governo Milei.

"Lula também foi perseguido, usaram lawfare ("guerra jurídica") contra ele, chegando a prendê-lo, e tentaram silenciá-lo. Não conseguiram. Ele voltou com o voto do povo brasileiro e de cabeça erguida", escreveu.

Por isso, hoje, sua visita foi muito maus do que um gesto pessoal: foi um ato político de solidariedade. Os olhos do mundo estão observando atentamente enquanto a Argentina vivencia uma genuína deriva autoritária sob a liderança do governo Milei, no que podemos identificar como terrorismo de Estado de baixa intensidade", disse a ex-presidente.

"Visitei hoje a companheira e ex-presidente Cristina Kirchner em sua residência, em Buenos Aires. Fiquei muito feliz em revê-la e encontrá-la tão bem, com força e gana de luta" disse Lula em seu perfil oficial no X. "Tenho por Cristina uma amizade de muitos anos que vai muito além da relação institucional. Um carinho e afeto de amigos, companheiros de campo político e de ideais de justiça social e combate às desigualdades."

Agenda de Lula não incluia Milei

"Além de prestar minha solidariedade a ela por tudo que tem vivido, desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política. Pude sentir nas ruas o apoio popular que tem recebido e sei bem o quanto é importante esse reconhecimento nos momentos mais difíceis. Que fique bem e siga firme na sua luta por justiça", concluiu.

Após o encontro, Lula voltou para a embaixada do Brasil, onde teve encontros bilaterais com os presidentes de Panamá e da Bolívia e o vencedor do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel. A agenda do presidente em Buenos Aires não previa nenhuma reunião bilateral com Milei.