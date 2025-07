Vídeo falso usa IA para simular Janja ostentando com dinheiro público

O conteúdo satírico tem diversos indícios de ter sido gerado com ferramentas de inteligência artificial, mas ainda assim foi interpretado como real por parte do público

Um vídeo publicado no TikTok apresenta em forma de sátira uma figura criada por inteligência artificial que simula ser Janja da Silva, a primeira-dama do Brasil. Em tom debochado, a personagem narra supostos gastos excessivos e privilégios financiados por impostos da população. Não há qualquer evidência de que a primeira-dama tenha feito compras milionárias com dinheiro público durante viagem à França, diferentemente do que sugere a publicação.

Em março deste ano, entre os dias 26 e 30, Janja esteve na capital francesa em viagem designada pelo presidente Lula (PT) para participar da Cúpula Nutrição para o Crescimento N4G. De acordo com o Portal da Transparência, o valor total da viagem que contou com a primeira-dama e sua comitiva, composta por cinco assessores, foi de R$ 60. 210,58.

No vídeo investigado, a personagem afirma ter retornado de Paris com "sacolas cheias de artigos de luxo" comprados com o dinheiro dos cidadãos e menciona o uso irrestrito de aviões da "UberFab", uma referência pejorativa à Força Aérea Brasileira (FAB) e ao Uber, aplicativo de transporte. Também declara ter se hospedado em um hotel que teria custado quase R$ 1 milhão e ameaça censurar os críticos por meio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em determinado momento, o vídeo faz menção ao episódio em que Janja pegou carona em um avião da FAB para ir a uma consulta com um ginecologista em São Paulo, o que de fato aconteceu. A defesa apresentada foi que Janja viajou de carona com o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele, Viviane Barci, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi quem requisitou a aeronave. Não tendo, então, custos adicionais para a União.

Todas as declarações do vídeo são apresentadas como se fossem falas da própria Janja. A postagem não apresenta fontes, documentos ou reportagens que sustentem as afirmações feitas pela personagem gerada por IA. Comentários na publicação indicam que pessoas acreditaram no vídeo. Um usuário afirmou que "parece brincadeira, mas pior que é verdade".

De acordo com a Hiya.com, ferramenta de reconhecimento de IA, o áudio do vídeo possui 70% de chance de ser sido gerado por Inteligência Artificial. Segundo a ferramenta, se o resultado obtido for maior ou igual a 60%, é porque o áudio foi "muito provavelmente gerado por IA".

O Hive Moderation, ferramenta que presta o mesmo serviço da Hiya, concluiu que o vídeo possui uma chance de 93% de ter sido gerado com IA. Vale lembrar que ferramentas de IA podem falhar na detecção de conteúdos, por isso devem ser usadas como apoio à análise humana. Outros indícios de que o conteúdo foi gerado por IA incluem bolsas da marca de luxo Chanel com o logotipo distorcido, dedos que se confundem com os cordões ao segurar os acessórios e a voz robótica da personagem ao longo do vídeo.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O conteúdo foi publicado por um perfil que soma cerca de 10 mil seguidores no TikTok. O vídeo investigado acumulou 160 mil visualizações, 10 mil curtidas, mil comentários e 600 salvamentos até a data da publicação desta verificação.

Na descrição da conta, o criador afirma: "Eu não sou de direita e muito menos de esquerda. Eu sou inteligente." O Comprova entrou em contato com o perfil, mas obteve ofensas como resposta e o autor não mencionou o teor do post.

Apesar da alegação de neutralidade ideológica, o perfil costuma satirizar, com frequência, figuras associadas à esquerda, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o presidente da China, Xi Jinping. As postagens utilizam recursos visuais criados por inteligência artificial, reforçando estereótipos ou ridicularizando os personagens retratados.

A ausência de fontes confiáveis e a recorrência ao uso de imagens manipuladas indicam uma intenção humorística. A combinação entre estética de sátira política e o uso de IA contribui para a ambiguidade do conteúdo, que dificulta a distinção entre crítica bem-humorada e desinformação.

Por que as pessoas podem ter acreditado

A publicação utiliza diversas táticas de persuasão para tentar convencer o público de que a primeira-dama Janja leva uma vida de luxo sustentada com dinheiro público. Há também o apelo emocional, com frases que despertam indignação, como "comprei com o dinheiro de vocês" e "continuem pagando seus impostos para manter minha vida de luxo".

O recurso visual reforça a narrativa ao mostrar uma figura gerada por inteligência artificial com características exageradas — como várias sacolas de grife e um avião ao fundo —, alimentando estereótipos sobre ostentação. Por fim, o texto utiliza o tom de deboche para provocar o público, buscando criar uma sensação de revolta no espectador.

