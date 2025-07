Vice-chefe da Marinha russa é morto pela Ucrânia na região de Kursk, diz Moscou

Por Andrew Osborn e Lidia Kelly

(Reuters) - O major-general Mikhail Gudkov, vice-chefe da Marinha russa e ex-comandante de uma brigada de fuzileiros navais que lutava contra a Ucrânia, foi morto em combate, privando Moscou de um de seus oficiais mais graduados, informaram os militares russos nesta quinta-feira.

Gudkov, que recebeu uma honraria militar de alto nível no Kremlin pelo presidente russo Vladimir Putin em fevereiro, foi morto na quarta-feira "durante o trabalho de combate em um dos distritos fronteiriços da região de Kursk", disse o Ministério da Defesa em um comunicado.

Canais não oficiais de Telegram militares russos e ucranianos informaram anteriormente que Gudkov havia sido morto, juntamente com outros militares e oficiais, em um ataque de mísseis ucranianos a um posto de comando na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, com um míssil Himars fabricado nos Estados Unidos.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente como Gudkov, de 42 anos, perdeu a vida.

Responsável pelas forças costeiras e terrestres da Marinha, ele é um dos oficiais militares russos mais graduados mortos desde que Moscou lançou sua guerra em grande escala contra a Ucrânia em 2022.

Pelo menos 10 outros comandantes russos de alto escalão foram mortos em ação ou assassinados por Kiev desde o início da guerra.

Não houve comentário imediato da Ucrânia, que acusou Gudkov e seus subordinados de cometer vários crimes de guerra, algo que Moscou negou.

Na cidade portuária de Vladivostok, no extremo leste do país, base da Frota do Pacífico da Rússia, pessoas em luto deixaram flores perto de um retrato de Gudkov ao ar livre, parte de uma exposição de fotos que celebra os oficiais considerados heróis militares pela Rússia.

Oleg Kozhemyako, governador da região de Primorsky, que inclui o porto, disse em uma nota que Gudkov, que Putin nomeou vice-comandante-chefe da Marinha em março, morreu "cumprindo seu dever como oficial" junto com outros, e expressou suas condolências aos parentes dos mortos.

Partes de Kursk foram tomadas pelas forças ucranianas em uma ofensiva surpresa em agosto de 2024, antes que a Rússia dissesse no início deste ano que as havia expulsado.

(Reportagem da Reuters Moscou e Lidia Kelly)