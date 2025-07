Câmara dos EUA aprova megaprojeto orçamentário de Trump

A Câmara dos EUA, formada por uma maioria republicana, aprovou hoje o projeto orçamentário do presidente Donald Trump que prevê uma redução de impostos e cortes de gastos de US$ 4,5 trilhões. A proposta também aumenta o investimento em segurança e políticas migratórias.

O que aconteceu

Proposta foi aprovada por 218 votos contra 214. Dois republicanos, do partido de Trump, se juntaram aos democratas contra o projeto, segundo a Associated Press.

Projeto, que já havia sido aprovado no Senado, deve ser sancionado por Trump amanhã. O presidente dos EUA chamou o pacote com mais de 800 páginas de "um grande e belo projeto de lei".

Aprovação prepara a próxima 'Era de Ouro', diz secretário. "[Projeto] preparou o cenário para a próxima Era de Ouro, enquanto nos preparamos para celebrar o 250º ano da nossa grande nação", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Sindicato acusa projeto de cortes em programas assistenciais de saúde, como o Medicaid. "Esses programas apoiam empregos sindicais em supermercados, frigoríficos e unidades de saúde em todo o país", disse Milton Jones, presidente internacional do Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Alimentação e do Comércio.

O líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, tentou atrapalhar a votação falando por 8h e 44 minutos. Ele estabeleceu um novo recorde de discurso mais longo na história da Casa, segundo a CBS News.

Lei pode aumentar dívida pública em quase US$ 3,3 trilhões, segundo agência federal. O pacote também deve agravar as perdas em cobertura de saúde, de acordo com a análise do Escritório de Orçamento do Congresso.

O dono do X, Elon Musk, é um dos críticos do pacote orçamentário. No sábado, o ex-integrante do governo Trump voltou a criticar o projeto e disse que a proposta "destruirá" milhões de empregos. Ele também classificou a lei como um "suicídio político".