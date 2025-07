Trump prevê informar parceiros sobre tarifas dos EUA a partir de amanhã

O presidente Donald Trump disse que prevê enviar, a partir desta sexta-feira (4), cartas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos para informar sobre a imposição de tarifas punitivas, enquanto as negociações sobre o tema entram na reta final.

"Minha inclinação é enviar uma carta e dizer qual tarifa eles vão pagar", declarou Trump a jornalistas nesta quinta-feira (3). "É muito mais fácil."

"Enviaremos algumas cartas, provavelmente a partir de amanhã", sexta-feira, acrescentou.

Trump fez esses comentários dias antes da entrada em vigor, prevista para 9 de julho, de tarifas punitivas e diferenciadas para dezenas de países, desde Taiwan até a União Europeia.

No início de abril, Trump abalou o comércio global ao anunciar suas chamadas tarifas "recíprocas" ao resto do mundo: um encargo mínimo universal de 10%, que vai até 50% para os países que exportam mais aos Estados Unidos do que importam em produtos americanos.

Diante do estupor e do pânico nos mercados financeiros, o dirigente republicano suspendeu suas tarifas aduaneiras mais altas por 90 dias, para dar lugar a negociações comerciais com cada um dos envolvidos.

Funcionários americanos indicam que uma série de acordos comerciais podem ser anunciados nos próximos dias.

Até agora, o governo Trump apenas revelou acordos com Reino Unido e Vietnã. Além disso, Washington e Pequim concordaram em reduzir temporariamente as altas tarifas que impuseram um ao outro.

