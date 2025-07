Trump diz querer segurança para população de Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (3) que deseja segurança para a população da Faixa de Gaza, às vésperas de receber o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na próxima segunda-feira.

"Quero que as pessoas da Faixa de Gaza estejam seguras, isto é o mais importante", disse o presidente, ao ser perguntado se ainda deseja que os Estados Unidos assumam o controle do território palestino, como anunciou em fevereiro. "Quero ver segurança para as pessoas da Faixa de Gaza. Passaram por um inferno."

Os quase 21 meses de guerra criaram uma situação humanitária grave para mais de 2 milhões de pessoas na Faixa de Gaza, onde Israel expandiu recentemente suas operações militares. Trump prometeu ser "muito firme" em sua pressão por um cessar-fogo no território palestino, quando se reunir com Netanyahu.

Na última terça-feira, o presidente americano pediu que o Hamas aceite um cessar-fogo de 60 dias, após garantir que Israel havia concordado em finalizar o acordo.

