Trump diz que se reunirá com o Irã se necessário

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o Irã quer falar com os Estados Unidos e que se reuniria com representantes do país "se necessário".

"O Irã quer falar, e acho que eles gostariam de falar comigo, e é hora de fazê-lo", disse Trump a repórteres na Base Conjunta Andrews, a caminho de um comício em Iowa.

"Não estamos querendo prejudicá-los. Queremos que eles voltem a ser um país."

(Reportagem de Ryan Patrick Jones em Washington)