Trabalhadores conseguem outro grande aumento salarial com Japão carente de mão de obra

Por Makiko Yamazaki e Kentaro Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - As empresas japonesas concordaram em aumentar os salários em uma média de 5,25% este ano, o maior aumento salarial em 34 anos e o terceiro ano consecutivo de crescimento robusto nos salários, à medida que enfrentam uma grave escassez de mão de obra e procuram proteger os trabalhadores da inflação.

O valor final registrado nesta quinta-feira pelo grupo sindical Rengo -- o maior do Japão, com 7 milhões de membros -- segue-se a um aumento de 5,10% no ano passado e de 3,58% no ano anterior -- um forte contraste com as décadas anteriores de salários estagnados.

O maior lobby empresarial do Japão, Keidanren, também disse nesta quinta-feira que o pagamento médio do bônus de verão nas principais empresas este ano aumentou 4,37% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde de 990.848 ienes (US$6.889).

O Japão, que está envelhecendo rapidamente, desenvolveu uma extrema escassez de mão de obra, com a falta de funcionários nas empresas não manufatureiras e nas pequenas empresas atingindo níveis históricos, levando algumas delas à falência.

Uma pesquisa da Reuters publicada em janeiro mostrou que dois terços das empresas japonesas acreditam que a escassez de mão de obra está afetando seus negócios de forma séria ou bastante séria.

Enquanto trabalhadores de todo o mundo estão insatisfeitos com os altos níveis de inflação, os japoneses agora têm muito mais poder de barganha.

"Há um consenso emergente entre as empresas de que um aumento salarial que exceda a inflação é uma obrigação", disse um funcionário do governo sob condição de anonimato. "Essa é a nova norma agora."

A inflação no Japão, medida pelo índice básico de preços ao consumidor, que exclui os preços voláteis de alimentos frescos, está atualmente em torno de 3,7%. Os preços dos alimentos frescos também subiram acentuadamente, causando muita angústia entre os consumidores.

Os aumentos constantes dos salários são cruciais para sustentar uma recuperação liderada pelo consumo -- um pré-requisito para que o Banco do Japão retome os aumentos da taxa de juros.

A Mizuho Research & Technologies prevê que os salários aumentarão 4,7% no próximo ano, presumindo que os preços do petróleo enfraquecerão e ajudarão a amortecer o impacto que as tarifas comerciais dos Estados Unidos provavelmente terão sobre os lucros das empresas.

"Como é provável que o ímpeto de aumento dos salários seja confirmado em janeiro-março, esperamos que o Banco do Japão comece a aumentar as taxas de juros durante esse trimestre", disse Saisuke Sakai, economista-chefe para o Japão da Mizuho Research.

Essa opinião é razoavelmente generalizada, com uma pequena maioria de economistas em uma pesquisa da Reuters esperando que o próximo aumento de 25 pontos-base dos juros pelo Banco do Japão ocorra no início de 2026.

(Reportagem de Makiko Yamazaki e Kentaro Sugiyama)