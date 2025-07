Tarifas: presidente da Coreia do Sul diz não saber se negociação com os EUA terminará no prazo

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, disse nesta quinta-feira (3) não ter certeza se as negociações sobre as tarifas com os Estados Unidos serão concluídas até a terça-feira, 8. A suspensão das tarifas recíprocas impostas pelo presidente americano, Donald Trump, expira no dia seguinte.

"É difícil dizer com certeza se chegaremos a uma conclusão até o dia 8. Estamos fazendo o nosso melhor", disse Lee, durante a primeira entrevista coletiva que concedeu desde que assumiu o cargo, no mês passado. "O que nós precisamos é um resultado verdadeiramente recíproco que beneficie os dois lados e funcione para todo mundo, mas até agora, os dois lados ainda estão tentando definir exatamente o que querem."

O presidente sul-coreano também reafirmou a intenção de reforçar os frágeis laços com a Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.