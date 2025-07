S&P 500 e Nasdaq atingem máximas recordes após dados sólidos de emprego nos EUA

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiam máximas recordes nesta quinta-feira, depois que um relatório de emprego mais forte do que o esperado nos Estados Unidos apontou para a resiliência do mercado de trabalho em meio a preocupações com as políticas tarifárias do presidente Donald Trump.

A Nvidia subia 2,2% e estava a caminho de se tornar a empresa mais valiosa da história, com a capitalização de mercado da fabricante de chips se aproximando de US$4 trilhões.

Dados mostraram que foram criados 147.000 empregos nos EUA no mês passado, depois de um avanço revisado para cima de 144.000 em maio, enquanto economistas consultados pela Reuters previam a criação de 110.000 vagas.

A taxa de desemprego caiu para 4,1% no mês passado, contra as expectativas de um aumento para 4,3%.

"Todos nós esperávamos que os dados concretos começassem a mostrar algumas rachaduras e, na verdade, não vimos isso com o relatório de emprego que veio muito melhor do que o esperado", disse Brian Klimke, estrategista-chefe de mercado da Cetera Investment Management LLC.

"Isso apenas coloca o Federal Reserve em pausa e lhe dá mais tempo para esperar agora, porque o mercado de trabalho é realmente resiliente."

Operadores rapidamente eliminaram as chances de um corte na taxa de juros em julho, com as probabilidades de uma redução de 25 pontos-base em setembro em 69%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, abaixo dos 74% de uma semana atrás.

Os volumes de negociação eram mais leves do que o normal nesta quinta-feira, com os mercados fechando mais cedo, às 14h, devido ao feriado do Dia da Independência, na sexta.

A atividade do setor de serviços dos EUA expandiu em junho, com a recuperação dos pedidos, mas o nível de emprego contraiu pela terceira vez neste ano, ressaltando o impacto da incerteza sobre as empresas.

Todos os três principais índices estavam no caminho certo para encerrar a semana com uma nota positiva, se os ganhos se mantiverem.

O Dow Jones subia 0,81%, a 44.844,37 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,75%, a 6.273,91 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,84%, a 20.564,99 pontos.

