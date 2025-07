SmartFit: B3 questiona oscilação das ações após declarações sobre desempenho no México

A SmartFit foi questionada pela B3 sobre a oscilação atípica das ações da empresa nos últimos pregões. Segundo a companhia, além de questões macroeconômicas e externas, o movimento pode estar relacionado a declarações feitas pela empresa em evento com investidores, com destaque sobre o desempenho da empresa no México. Nesta quarta, 2, os papéis da companhia caíram 6%.

"A companhia esclarece que, no curso ordinário de seus negócios, representantes da companhia se reuniram ontem (quarta) com analistas e investidores de mercado, e que, em uma das reuniões, mencionaram, de maneira qualitativa, que a operação do México teve uma performance de captação de alunos inferior ao histórico das academias maduras no mesmo período nos anos anteriores a 2020", explica em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa ressalta, no entanto, que não divulga projeções acerca da captação de alunos, que a informação sobre a performance na atração de estudantes é apenas um dos elementos que compõem o resultado das academias e, portanto, não é, por si só, indicativa do desempenho operacional e econômico da companhia e das academias que operam no México (que representam cerca de 22% do total de academias da companhia) e que nenhum dado quantitativo relativo à captação de alunos foi mencionado aos investidores nas reuniões desta quarta.