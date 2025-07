'Sem Retorno': UOL lança hoje documentário sobre mudanças climáticas

Enchentes no Sul do Brasil, queimadas na Califórnia, ondas de calor extremo. Os sinais da crise climática estão por toda parte. O documentário "Sem Retorno", que estreia hoje no Canal UOL na TV e no YouTube de UOL Prime, mostra o que pode acontecer se a temperatura global continuar subindo —e por que os próximos anos serão decisivos para a humanidade.

Idealizada pela jornalista Raquel Arriola, do UOL, a produção conta com a participação de cientistas como Paulo Artaxo (professor da Universidade de São Paulo), Carlos Nobre (professor da USP e colunista do UOL), Luciana Gatti e Antônio Nobre (pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e Alexandre Costa (professor da Universidade Estadual do Ceará), que são referência no estudo do clima e ajudam a entender os impactos já visíveis e os caminhos possíveis para enfrentar o colapso climático.

Não significa o fim da humanidade. Mas nós vamos ter um mundo muito diferente, com um clima muito diferente, já nas próximas décadas, do que tivemos 30 ou 40 anos atrás. Disso, a ciência não tem qualquer dúvida . Paulo Artaxo, professor da USP

Por que vale assistir

maiores especialistas do país em clima e meio ambiente para traduzir a crise e propor caminhos. Apesar do cenário preocupante, 'Sem Retorno' aposta na reflexão crítica com viés construtivo. Como explica Raquel, é na conclusão dos professores Alexandre Costa e Paulo Artaxo que tudo se esclarece: "Estamos vivendo uma crise. E toda crise leva, inevitavelmente, a mudanças".

FICHA TÉCNICA: Raquel Arriola (roteiro e pesquisa, entrevistas e montagem e finalização), Caroline Monteiro (entrevistas, produção e coordenação), Fabrício Venâncio (fotografia e coordenação), Rafael Brayan (fotografia), Rodrigo Cunha (design), Leonardo Rodrigues (motion design), Gisele Pungan (coordenação de arte), Daniel Tozzi (coordenação), Diego Assis (gerente geral de reportagens especiais), Alexandre Gimenez (diretor de jornalismo) e Murilo Garavello (diretor de conteúdo UOL CS).

Como assistir

"Sem Retorno" estreia hoje no YouTube de UOL Prime e vai ao ar às 21h30, no Canal UOL na TV. O documentário também será exibido no domingo (6), às 22h30, e na terça (8), às 13h.



O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no TCL Channel e no UOL Play.