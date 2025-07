Sede da OAB no Rio de Janeiro é fechada após ameaça de atentado 'extremista'

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ) foi fechada até o meio-dia desta quinta-feira, 3, por determinação da presidente da seccional, Ana Tereza Basilio. A decisão foi tomada após a entidade receber, na noite de quarta-feira, 2, um alerta sobre possível ataque ao prédio envolvendo grupos extremistas.

"Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela. A segurança de advogados, advogadas, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OABRJ é nossa prioridade", afirmou Basilio.

Todas as atividades previstas para esta manhã foram suspensas por medida de segurança. A sede da OAB-RJ fica na Avenida Marechal Câmara, 150, na região central da capital fluminense.

Segundo informação divulgada pelo portal O Globo, equipes da Polícia Federal e do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil do Rio estiveram no local pela manhã investigando o ataque e revistando o prédio. A operação contou com apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Ainda não há informações se algum objeto suspeito foi encontrado. Todas as atualizações sobre o funcionamento da sede, bem como novas informações sobre o caso, serão divulgadas nos canais oficiais da OABRJ.