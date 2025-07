Ficar muito tempo internado afeta saúde mental, mas é possível prevenir

Imagine sair da rotina, deixar sua casa e passar a morar em um quarto monitorado 24 horas por médicos e enfermeiros. Além de seus horários e sua alimentação mudarem, há pouca privacidade, o ambiente é marcado por sons, luzes, e você sente medo, insegurança e, muitas vezes, solidão. Essa é a realidade de muitas pessoas que passam por uma internação prolongada, ou seja, que permanecem no hospital por mais de 15 dias. Nesses momentos, além do físico, a saúde mental pode ficar mais vulnerável.

Vale destacar que o impacto não é apenas emocional, uma vez que o estresse crônico prejudica a imunidade, pode dificultar a cicatrização e aumentar o risco de infecções. Quando a saúde mental é afetada, geralmente há piora do quadro clínico e prolongamento da internação.

"Pacientes que permanecem longos períodos internados costumam sair com fragilidades físicas, emocionais e cognitivas importantes. Por isso, o processo de reabilitação pós-alta e o suporte domiciliar com estimulação contínua são fundamentais", afirma Tânia Ferraz Alves, psiquiatra e coordenadora do departamento de psicogeriatria da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).

Impactos psicológicos

De forma geral, uma internação hospitalar é sempre um momento de fragilidade e sofrimento. Quanto mais tempo hospitalizado, maior o impacto emocional.

"Mesmo quando o tratamento evolui bem, é comum surgirem dúvidas e preocupações. A internação rompe a rotina, gera perda de controle e ativa o medo do desconhecido, o que favorece a ansiedade, o estresse e os pensamentos negativos. Isso pode afetar o sono, o humor, o apetite e até a aceitação do tratamento", destaca Elton Kanomata, psiquiatra do Hospital Albert Einstein.

A seguir, veja os principais impactos psicológicos de internações prolongadas:

Ansiedade: Durante a internação, é comum passar por momentos de incertezas sobre o estado de saúde, afastamento da família e perda de autonomia. Esses fatores provocam um sentimento constante de apreensão, ainda mais em um ambiente hospitalar, que costuma ser pouco acolhedor. Podem surgir sintomas físicos como taquicardia, sudorese, falta de ar e insônia.

Depressão: A permanência prolongada no hospital pode causar desânimo e falta de motivação, principalmente quando há limitação de movimentos e ausência de contato social. Além disso, alterações hormonais, medicamentos e o desgaste físico contribuem para o surgimento de sintomas depressivos.

Estresse pós-traumático: Situações traumáticas vividas durante a internação, como dor intensa ou intervenções invasivas podem deixar marcas psicológicas. Mesmo após a alta, é comum que o indivíduo reviva essas experiências por meio de pesadelos, lembranças indesejadas ou reações de pânico. Esses sintomas podem aparecer dias ou até semanas após o fim da internação, interferindo na rotina.

Confusão mental: Também chamada de delirium, essa alteração provoca lapsos de memória, desorientação e dificuldade de concentração. Pode surgir devido ao uso de sedativos, infecções, alterações no metabolismo ou à falta de estímulos cognitivos no ambiente hospitalar.

Insônia e distúrbios do sono: O descanso adequado costuma ser comprometido durante a internação, já que o paciente é constantemente submetido a exames, luzes artificiais e ruídos. Além disso, o estresse e a ansiedade influenciam negativamente na qualidade do sono, podendo causar insônia ou sono fragmentado.

Síndrome pós-cuidados intensivos: Trata-se de um conjunto de alterações físicas, emocionais e cognitivas que podem aparecer após o indivíduo deixar a UTI. Entre os sintomas mais comuns estão a fraqueza muscular, que pode dificultar a retomada das atividades cotidianas, além de problemas de memória, raciocínio lento e dificuldade de concentração. Essas manifestações podem permanecer por um longo período e interferir na qualidade de vida.

Imagem: iStock

Formas de prevenir

Existem estratégias que podem minimizar esses impactos durante a internação. As principais são:

Ambientes mais humanizados

A estrutura do local onde o paciente permanece internado influencia sua saúde mental. A presença de janelas com entrada de luz natural, por exemplo, permite que ele perceba a passagem do tempo, o que contribui para manter o ritmo do sono.

Reduzir ruídos e luzes artificiais promove um ambiente mais tranquilo. Alguns hospitais já adotam estratégias para reforçar a noção de tempo e espaço, como relógios visíveis, quadros com a data e mensagens simples que indicam o período do dia.

Evitar interrupções do sono

Durante a noite, o número de entradas da equipe no quarto precisa ser bem planejado. Interrupções frequentes do sono comprometem o descanso e aumentam o nível de estresse.

Relações humanas fazem diferença

Os profissionais de saúde precisam oferecer um cuidado acolhedor e empático, além da atenção técnica. A atuação da equipe multiprofissional (com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, entre outros) deve ser centrada na valorização do paciente como pessoa. Esse tipo de abordagem previne ou reduz sintomas como tristeza, medo e desorientação.

"É essencial que toda a equipe esteja atenta, principalmente àqueles pacientes que costumamos chamar de 'bonzinhos', ou seja, não reclamam, aceitam tudo e parecem estar sempre bem. Muitas vezes, esse comportamento esconde um quadro depressivo mais grave, que só será identificado quando já estiver interferindo no tratamento", diz Alves.

A participação da família

A presença e o envolvimento da família durante a internação são fatores essenciais para o equilíbrio emocional do paciente. Mesmo quando visitas presenciais são restritas, o contato por vídeo, ligações ou mensagens proporciona conforto e segurança emocional.

"A participação da família é fundamental, já que faz a interface entre o mundo externo e o paciente para questões como a rotina da casa e burocracias de afastamento e recebimento de benefícios. Pode inclusive ter o papel de co-terapeuta, como alguém que participa no processo terapêutico com escuta e espaços de diálogo", complementa Ivan Piazarolo Ho, psiquiatra na Rede de Hospitais São Camilo (SP).

Preservar vínculos com a vida fora do hospital

O indivíduo deve ser incentivado a manter alguns hábitos, como assistir a programas de que gosta, ouvir músicas ou registrar pensamentos em um diário. Isso preserva sua identidade e fortalece a conexão com a rotina que existia antes da internação.

Participar das decisões sobre o próprio cuidado

Sempre que possível, é importante que o indivíduo participe das escolhas relacionadas ao tratamento e à organização do dia a dia no hospital. Essa atitude reforça a autonomia e garante o equilíbrio emocional durante a internação.

A importância da psicologia hospitalar e da psiquiatria

A presença de psicólogos no hospital contribui com a identificação de sinais de sofrimento emocional, como ansiedade, insônia, tristeza ou irritabilidade. Esses profissionais avaliam o estado emocional do paciente e oferecem suporte durante a internação, orientando também familiares quando necessário.

Em muitos hospitais, a atuação da psiquiatria também é importante para um tratamento que valoriza tanto a recuperação física quanto a saúde mental do paciente.