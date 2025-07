Sargento da PM do DF agride mulher durante briga de trânsito; veja vídeo

Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi filmado agredindo uma mulher durante uma briga de trânsito em Taguatinga Sul.

O que aconteceu

Antônio Haroldo Camelo da Silva, de 56 anos, aparece discutindo com uma mulher na rua. Nas imagens gravadas por câmeras de segurança no dia 20 de maio às 13h, e divulgadas hoje, ele está ao lado de seu veículo em frente ao portão de um condomínio quando a mulher se aproxima.

Após algum tempo de bate boca, ela pega uma pedra para atingir o carro do militar. Eles continuam se confrontando, até que Antônio a empurra e entra com o automóvel na garagem do prédio. Ela tenta impedir e bate com o objeto outras vezes na janela do carro.

Em seguida, ele desce do veículo e dá um golpe contra o abdômen dela. Ele dá uma sequência de chutes e tapas contra a mulher, que fica desorientada. Ele a empurra novamente e faz a vítima cair no chão, onde permaneceu por algum tempo. Um morador do prédio, então, surge na gravação e intervém, segurando o agressor.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil após a vítima realizar um boletim de ocorrência. À corporação, ela contou que os dois tiveram um desentendimento no trânsito. ''A situação evoluiu para agressões físicas e dano ao veículo, com posterior furto de pertences deixados no interior do automóvel'', falou a polícia ao UOL. Um Termo Circunstanciado foi lavrado e a investigação continua com realização de perícia e solicitação das gravações.

Antônio foi afastado do serviço operacional da Polícia Militar e teve seu porte de arma suspenso. Em nota, a PM informou que a Corregedoria instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do caso, que está ''sendo tratado com a devida seriedade''.

O UOL também tenta contato com o homem, mas não teve retorno até o momento.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.