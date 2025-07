Rússia se torna primeiro país a reconhecer governo Taliban do Afeganistão

Por Mark Trevelyan

(Reuters) - A Rússia disse nesta quinta-feira que aceitou as credenciais de um novo embaixador do Afeganistão, tornando-se a primeira nação a reconhecer o governo Taliban do país.

Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou via boas perspectivas para o desenvolvimento de laços e que continuaria a apoiar Cabul na segurança, no combate ao terrorismo e no combate ao crime das drogas.

A Rússia também via oportunidades comerciais e econômicas significativas, especialmente em energia, transporte, agricultura e infraestrutura.

"Acreditamos que o ato de reconhecimento oficial do governo do Emirado Islâmico do Afeganistão dará impulso ao desenvolvimento da cooperação bilateral produtiva entre nossos países em vários campos", disse o ministério.

O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, disse em um comunicado: "Valorizamos essa medida corajosa tomada pela Rússia e, se Deus quiser, ela servirá de exemplo para outros países também".

Nenhum outro país reconheceu formalmente o governo Taliban que tomou o poder em agosto de 2021, quando as forças lideradas pelos EUA realizaram uma retirada caótica do Afeganistão após 20 anos de guerra. No entanto, China, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão e Paquistão designaram embaixadores em Cabul, em um passo em direção ao reconhecimento.

A medida russa representa um marco importante para o governo do Taliban, que busca aliviar seu isolamento internacional.

É provável que seja observada de perto por Washington, que congelou bilhões em ativos do banco central do Afeganistão e impôs sanções a alguns líderes seniores do Taliban, o que contribuiu para que o setor bancário do Afeganistão ficasse praticamente isolado do sistema financeiro internacional.

A Rússia vem construindo gradualmente relações com o Taliban, que o presidente Vladimir Putin disse no ano passado ser agora um aliado no combate ao terrorismo. Desde 2022, o Afeganistão tem importado gás, petróleo e trigo da Rússia.

O Taliban foi proibido pela Rússia como um movimento terrorista em 2003, mas a proibição foi suspensa em abril deste ano. A Rússia vê a necessidade de trabalhar com Cabul, pois enfrenta uma grande ameaça à segurança de grupos militantes islâmicos baseados em uma série de países, do Afeganistão ao Oriente Médio.

(Reportagem adicional de Mohammad Yunus Yawar em Cabul, Saeed Shah e Charlotte Greenfield)